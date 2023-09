Ukrainerne rykker frem. Nå tyr Putin til desperate virkemidler.

MOSKVA (Aftenposten): Generalene vil ha flere soldater, men Putin holder igjen. Det er det en spesiell grunn til.

Nikolaj (19) vurderer en karriere i det russiske forsvaret. På et kjøpesenter i utkanten av Moskva har det russiske forsvaret satt opp en stand for å rekruttere nye soldater. Vis mer

Publisert: 24.09.2023 21:31

Kortversjonen Russiske generaler ønsker flere soldater for å motstå Ukraina, men president Putin forsøker å unngå en ny mobilisering.

Ifølge Putin har 270.000 vervet seg frivillig til militærtjeneste i år.

Eksperter mener Putin vil utsette en eventuell mobilisering til etter presidentvalget 17. mars neste år for å sikre gjenvalg. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Kortversjon er kun for abonnenter

Fire ganger på under en uke har politikere i nasjonalforsamlingen forsikret om at det ikke blir en ny mobilisering til krigen mot Ukraina. Men da lederen for forsvarskomiteen gjorde det samme, førte det til stor uro i russiske sosiale medier. Russerne hadde nemlig ikke glemt hva han sa for et år siden.

De russiske generalene vil ha flere soldater for å stoppe ukrainerne fra å rykke fremover. Så langt har president Vladimir Putin strittet imot, ifølge uavhengige russiske medier. Det har han gode grunner til.