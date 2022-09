Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon tiltalt for svindel og hvitvasking

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er tiltalt i New York for å ha svindlet givere som ga penger til en innsamling for å bygge en mur mot Mexico

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon ankommer tinghuset på Manhattan i New York, der han ble tiltalt for å ha stjålet penger fra givere.

NTB

22 minutter siden

Bannon meldte seg torsdag morgen for påtalemyndigheten og ble kort tid etter forkynt en tiltale for hvitvasking av penger, sammensvergelse og svindel. Han risikerer opp til 15 års fengsel om han blir kjent skyldig.

Bannon var styreleder i fondet We Build the Wall som samlet inn 25 millioner dollar til bygging av en mur mot Mexico, en av den tidligere presidentens prioriteringer.

Hundretusener av givere som hadde donert til innsamlingen, ble svindlet, ifølge tiltalen. ABC News sier Bannon anklages for å ha brukt penger fra innsamlingen til sine private utgifter. Penger gikk blant annet til en luksus-SUV, en golfbil og plastisk kirurgi.

Justisdepartementet siktet ham for hans rolle i svindelen mens Trump ennå var president, men Trump benådet ham dagen før presidentperioden var over. En slik benådning gjelder imidlertid bare føderale saker, ikke i saker som delstatsmyndighetene reiser.

Flere demonstranter var møtt frem da Steve Bannon meldte seg for politiet. De påpekte blant annet at ingen står over loven.

– Mr. Bannon utnyttet sine giveres politiske synspunkter til å sikre seg millioner av dollar som han misbrukte. Han løy til giverne for å berike seg og sine venner, sier New Yorks justisminister Letitia James.

To menn har allerede erklært seg skyldige i saken.

– Dette er ironisk. Samme dag som New Yorks ordfører er med en delegasjon ved grensen, blir folk her rettsforfulgt som prøver å holde folk ute, sa Bannon da han ankom tinghuset. Han mener saken også er politisk siden tiltalen tas ut kort før mellomvalget.

Tiltalen er tatt ut kun en drøy måned etter at han ble funnet skyldig i å ha utvist forakt for Kongressen fordi han ikke møtte til en høring om Kongress-opprøret 6. januar 2021.