Brannene la byen Lahaina i ruiner. 55 er døde på Hawaii.

KAHULUI, HAWAII (The Washington Post): Skogbranner sprer død og ødeleggelse på øya Maui. Byen Lahaina er en rykende ruin.

Lahaina i brann. En hel by ble ødelagt av flammene.

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 11:10

Innbyggere på Maui våknet torsdag til den verste brannkatastrofen på øya noensinne. En serie med branner som beveget seg svært raskt tok livet av minst 55 mennesker og gjorde den historiske byen Lahaina til en rykende ruin.

Maui-skogbrannene, som brannvesenet ennå ikke har full kontroll over, er de dødeligste som har skjedd i USA siden 2018. Da døde 85 mennesker i Camp-brannen i Nord-California.

Dødstallet og skadene fra brannene på Hawaii er ufattelige, sa tjenestemenn. Hawaiis assisterende guvernør Sylvia Luke (Demokrat) sa at Lahaina hadde blitt «desimert» og «for alltid forandret». Brannene tester Maui-innbyggerne «som aldri før», sa ordfører Richard Bissen. «Vi sørger med hverandre i denne utrøstelige tiden».

Dramatisk brann på Hawaii 53 mennesker er bekreftet omkommet til nå.

– Brannen tok hele byen

Redningsteam, inkludert medlemmer av Hawaii National Guard, fortsetter å lete etter ofre. Myndighetene advarer om at dødstallet sannsynligvis vil stige. Det hoppet opp fra 36 til 53 torsdag. Fredag formiddag norsk tid økte tallet igjen til 55.

«Det vi har sett i dag har vært katastrofalt» og sannsynligvis den «verste naturkatastrofen» i Hawaiis historie, sa guvernør Josh Green (Demokrat) på en pressekonferanse torsdag.

– Vi vil fortsette å se tap av liv.

Brannene tvang frem en evakuering av hundrevis av familier. En del av øya er uten strøm eller mobiltelefonforbindelse. Mens folk febrilsk lette etter savnede slektninger, la evakueringssentre ut håndskrevne lister over dem som hadde kommet seg i sikkerhet.

Det vil koste milliarder av dollar å gjenoppbygge alt som flammene ødela, sa Green.

Griffin Gibson, en 21 år gammel høyskolestudent, vokste opp i Lahaina og så fra en åsside i nærheten mens brannen feide gjennom hjembyen hans. Onsdag kveld syklet han ned til strandpromenaden for å se hva som var igjen. Det var en rute han hadde tatt tusenvis av ganger før, men han ante ikke hvor han var.

– Det var ingen landemerker, sa Gibson.

– Brannen tok hele byen.

Ansatte i Maui County sier at skogbrannen som forårsaket omfattende skader i Lahaina var 80 prosent under kontroll torsdag morgen lokal tid. En annen brann på Maui var 70 prosent begrenset, la myndighetene til, mens statusen til en tredje brann er uklar.

– Ingen av brannene er 100 prosent begrenset akkurat nå, sa brannsjef Bradford Ventura i Maui County. Områder med aktive branner er «veldig farlige», sa han.

Myndighetene vet ikke hvor mange som var savnet torsdag ettermiddag lokal tid, sa Ventura.

– Og her er utfordringen: Det er ingen strøm. Det er ikke internett. Det er ingen radiodekning, sa han.

Det kan ta uker eller måneder før strømmen kommer tilbake i enkelte områder, ifølge Green.

Ber turistene holde seg unna

Maui er et reisemål for turisme, men myndighetene ber besøkende om å ikke komme nå.

President Joe Biden har erklært at brannene er en katastrofe og har åpnet for at øya skal få føderal hjelp.

– Våre bønner er med folket på Hawaii, men ikke bare våre bønner, sa Biden under en tale på et Veterans Affairs-anlegg i Salt Lake City.

– Alt vi har av hjelpemidler vil være tilgjengelig for dem.

Biden sa at det føderale nødhjelpsbyrået FEMA sender hjelpepersonell. Presidenten har bedt kystvakten, marinen og hæren om å bistå.

Måneder med tørke har forut for brannene tørket ut vegetasjon. Det er også blitt mer brannfarlig fordi det er blitt mer ikke-innfødt gress. Men det var uvanlig kraftig vind som gjorde at brannene spredte seg så raskt. Det ble rapportert om sterk storm i vindkastene på Maui.

– Absolutt galskap

Mange av dem som klarte å komme seg unna brannene, følte de hadde vært heldige som overlevde.

John Holwick, en elev på videregående skole, sa at en massiv vindstorm begynte å sparke opp støv tirsdag rundt huset han deler med besteforeldrene og tanten i en skogkledd del av Kula i Mauis Upcountry-region.

Snart falt kraftledningene og mobiltjenesten forsvant. Et tre veltet og ødela hjørnet på huset. Så kom røyken. Familien trengte seg inn i en lastebil og flyktet.

– Du måtte unngå trær ... øynene dine brant, sa Holwick (15). – Det var absolutt galskap.