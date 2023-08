Verden Koronaviruset Hvor mange døde da Kina åpnet opp etter pandemien? 30 ganger så mange som myndighetene hevder, ifølge ny rapport. Gjenåpningen av Kina i vinter ble svært dødelig, ifølge amerikanske forskere.

Publisert: 29.08.2023 09:24

«Kan en million mennesker i Kina dø uten at noen får vite om det?»

Spørsmålet ble stilt i det amerikanske magasinet The Atlantic i mars.

På det tidspunktet skjønte mange at Kina hadde vært gjennom en svært dødelig koronabølge. Bilder fra overfylte krematorier var blitt lekket ut. Myndighetene meldte selv at 80 prosent av befolkningen var blitt smittet.

Men antallet døde? Det offisielle tallet på 60.000 var lite troverdig. Det reelle tallet forble en statshemmelighet. Noe det fortsatt er.

Nå har likevel en gruppe forskere samlet sammen det de har funnet av tilgjengelig informasjon for å avdekke det reelle dødstallet.

Og det tallet er ikke en million, slik The Atlantic og andre anslo i mars.

Det er nesten det dobbelte.

Leste dødsannonser

Totalt døde 1,87 millioner flere mennesker i Kina enn forventet i de to månedene etter at Kina åpnet opp i desember 2022. Altså mer enn 30 ganger det offisielle tallet. Det er konklusjonen i en rapport som ble publisert før helgen i forskningsjournalen JAMA Network Open.

Forskningsarbeidet er ledet av Joseph Unger. Han er ekspert på biostatistikk og jobber ved Fred Hutchinson Cancer Center i Seattle.

Totalt er det registrert nesten 7 millioner dødsfall på globalt nivå som en følge av koronapandemien, ifølge Verdens helseorganisasjon. Kun 100.000 av disse er registrert i Kina. Den nye rapporten forteller altså en helt annen historie enn den offisielle.

Forskerne har brukt ulike metoder for å regne seg frem til dette tallet. Blant annet har de sammenlignet antallet dødsannonser med tidligere tidsperioder. De har også målt hvor ofte folk har søkt etter krematorier eller andre ting som har med sykdom og død å gjøre.

– Overdødeligheten var størst blant eldre, og den ble observert i alle provinser i Kina, skriver forskerne i rapporten.

Avslørende statistikk

Da Kinas leder Xi Jinping plutselig lettet på covid-restriksjonene i desember, var den kinesiske befolkningen dårlig forberedt. Landet hadde nesten ikke hatt smittetilfeller siden den første bølgen våren 2020, noe som i stor grad skyldtes stengte grenser og svært strenge smittevernregler. Mange eldre valgte derfor ikke å vaksinere seg.

Kinas leder Xi Jinping valgte å utsette gjenåpningen svært lenge. Da han til slutt gjorde det i desember, var befolkningen dårlig forberedt. Vis mer

Det var derfor mange som antok at dødeligheten ville bli høy. Men myndighetene valgte å sensurere hvor mange som faktisk døde. Utenfor Kina har flere forsøkt å finne svaret.

I juli landet magasinet The Economist på tallet 1,6 millioner. Utgangspunktet var et tall som trolig ble offentliggjort ved en feil: Antallet kremasjoner i Zhejiang-provinsen i årets tre første måneder.

Opplysningen ble liggende på nett i kort tid før den ble fjernet igjen. Men lenge nok til at den ble oppdaget av The Economist og andre.

Antallet kremasjoner i den tremånedersperioden var 171.000, ifølge denne offisielle statistikken. Det var 73 prosent høyere enn normalt. Rundt fem prosent av Kinas befolkning over 65 år bor i Zhejiang-provinsen. Hvis man antar at overdødeligheten er like stor i hele landet, ender man opp på 1,6 millioner.

Det er mange svakheter ved denne typen beregninger, og de må derfor leses med en grad av varsomhet. Det gjelder også den nye forskningsrapporten.

– Metoden er oppfinnsom, men den er også ganske tynn.

Det mener Kina-analytikeren Bill Bishop, som står bak det anerkjente nyhetsbrevet Sinocism.

Han omtaler likevel tallene i den siste rapporten som «sjokkerende».

Siste restriksjonene forsvinner nå

Kina var stengt i nesten tre år som en følge av koronaviruset. Det har kostet landet dyrt. Gjenåpningen har foreløpig ikke ført til en økonomisk boom, og landets økonomi viser store tegn til å vakle.

Restriksjonene er fjernet i Kina og mye er som før. Her er folk på besøk på en robotmesse i Beijing i forrige uke. Vis mer

Nå jobber myndighetene hardt for å få maskineriet skikkelig i gang igjen. Blant annet er rentenivået nedjustert to ganger den siste måneden.

Og covid? Denne uken forsvinner en av de aller siste restriksjonene i Kina. Da blir det nemlig mulig å reise til landet uten å vise frem en negativ koronatest.