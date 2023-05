13 drept i israelske angrep mot Gazastripen – mange sivile ofre

Israels luftangrep mot Gazastripen tok ikke bare livet av tre militante palestinere, men også kvinner og barn og en kjent tannlege.

En av de drepte lederne i Islamsk hellig krig, Khalil Bahtini, bæres gjennom gatene i Gaza by.

09.05.2023 15:16

Angrepene rammet tett befolkede områder og blir av Israel beskrevet som målrettede. Tre kommandanter i den palestinske militante gruppen Islamsk hellig krig ble drept, men også konene deres, flere av barna deres og andre sivile som befant seg i nærheten, mistet livet.

Det ene angrepet traff toppetasjen av en boligblokk i Gaza by, et annet rammet et hus i byen Rafah sør i det palestinske området.