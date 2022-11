Moldovas president med dyster advarsel: Energikrisen er eksistensiell for oss

Et Moldova i pengeknipe beskylder russerne for å skape sosial uro. Nå strømmer europeiske stormakter til for å hjelpe dem gjennom vinteren.

I høst har det vært store demonstrasjoner mot regjeringen i Moldova. Inflasjon og energikrise skaper mye misnøye, og landets president mener Russland driver hybridkrig mot landet.

23. nov. 2022 13:03 Sist oppdatert 10 minutter siden

Klemt inn mellom Ukraina og Romania, uten kystlinje og knapt noen naturressurser, finner vi Moldova.

Ikke bare er det Europas fattigste land. Moldova har havnet i en vanskelig skvis etter at Putin-regimet innledet en angrepskrig mot Ukraina i februar. Først var problemet flyktninger; nå er det energi.