Aydin Cetin driver pizzarestaurant i Eskilstuna i Sverige. Hittil i år har det vært ni skyteepisoder i nærheten av restauranten hans. Den ene gangen var han nære ved å bli truffet. Kulene traff veggen bak ham. Verden Sverige Barn rekrutteres til svenske gjenger. – Når de er ti år gamle, kan det være for sent å gjøre noe.

ESKILSTUNA, SVERIGE (Aftenposten): En krig mellom to gjenger har herjet i en svensk småby. Derfor kan volden avgjøre det svenske valget.

54 minutter siden

Det er 10. februar 2022. Aydin Cetin står utenfor pizzarestauranten han eier og driver.

Ved siden av 48-åringen står det et par ungdommer. Snart skal de bli mål for et drapsforsøk.