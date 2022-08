Etter den russiske okkupasjonen av ukrainske Mariupol, har det kommet lite informasjon fra den utbombede byen. Nå har ukrainske journalister innhentet tall som kan tegne et nytt bilde av grusomhetenes omfang.

31. aug. 2022 22:53 Sist oppdatert 25 minutter siden

Mariupol ble for mange et symbol på på den ukrainske sivilbefolkningens lidelse i krigens første fase i februar og mars.

Byen i sør ble tidlig omringet av russiske styrker som gikk til angrep på sivile mål med artilleri, missiler og bomber. Satellitt- og dronebilder viste enorme ødeleggelser etter ukevis med konstant beskytning.

All bombingen fikk president Volodymyr Zelenskyj til å kalle angrepet på Mariupol «terror som vil bli husket i århundrer».

Ifølge FN ble 90 prosent av bygningene i byen ødelagt eller skadet. Men hvor store var de menneskelige tapene?

Nå har det kommet nye tall fra lokale journalister. De hevder 87.000 skal være drept i byen - som hadde i underkant av 500.000 innbyggere før krigen startet.

Informasjon fra likhus og databaser

Tallene er ikke bekreftet av internasjonale organisasjoner. Mariupol er i stor grad isolert fra omverden, og mulighetene for å uavhengig verifisere informasjon gjennom førstehåndsundersøkelser er svært begrenset.

I de okkuperte områdene er det liten tilgang til nyheter og få muligheter til å kommunisere med folk utenfor. Noen steder er internett og mobilnett helt stengt, ifølge The New York Times.

Mykola Ositsjenko, sjef for Mariupol Television og frivillig, sier de nye dødstallene er basert på informasjon fra et likhus i Illichiv i Mariupol.

I tillegg baserer de seg på en database hvor uidentifiserte lik fra massegraver blir registrert.

I mars døde så mange sivile at ofrene ble gravd ned i hager, parker og massegraver.

Denne databasen er forvaltet av påtalemyndigheten i Novoazovsk. Tallet herfra skal være 26.750.

Blant dem som gjengir tallene, er journalist Maxim Tucker. Han jobber for Newsweek, BBC og The Times, og var tidligere nyhetsredaktør for Kyiv Post.

Ifølge Kyiv Post er tallene ventet å stige enda mer. Trolig kan det dreie seg om over 100.000 dødsofre, skriver de.

– Tallene er forferdelige, men dette er ikke alle. Gravingen på gårdsplasser er ikke over ennå. Gravingen i ruiner er ikke over ennå, sier Ositsjenko til Dnipro TV.

I mars dukket det opp bilder som viser enorme rekker med ferske gravplasser i utkanten av Mariupol. Det er uklart hvor mange døde som ligger her.

Disse bildene viser et stort antall ferske graver i utkanten av Mariupol i mai.

FN om Mariupol-dødsfall: – Stort, svart hull

De offisielle FN-tallene er foreløpig langt lavere.

Ifølge organisasjonen er totalt 5663 er drept og 8055 skadet over hele Ukraina siden Russland gikk til krig mot nabolandet. Det viser tall fra FNs høykommissær for menneskerettigheter publisert 29. august.

Men lederen for FNs menneskettighetsovervåkningsmisjon vedkjenner at det reelle tallet er mye, mye høyere.

Særlig i Mariupol er tallene ventet å stige:

– Det store, svarte hullet er Mariupol, hvor det har vært vanskelig for oss å få full tilgang og få endelig bekreftet informasjon, sa Matilda Bogner i Genève.

Mennesker ved et busstopp foran en ødelagt bygning i Mariupol. Bildet er tatt 23. april i år. Hva som skjer i byen nå, er uvisst. Trolig pågår en «russifisering» bestående av rubler, russiske innflyttere og nye pass.

Avisen Politico skrev i juni at frivillige fant 50–100 lik i hver bygning de gjennomsøkte. Byens borgermester, Petro Andryushchenko, beskrev det hele som en «endeløs dødskaravane». På et tidligere tidspunkt anslo ukrainske myndigheter at 21.000 sivile var drept i Mariupol.

Men i slutten av mai sa Mariupols ordfører at det reelle tallet trolig var «mye verre». Totalt anslo byens administrasjon at tallet på 21.000 var begrenset til døde som faktisk var blitt gravlagt ulike steder. Men et stort antall lik lå igjen i sammenraste, utbrente og utbombede bygninger.

Verifiserte bilder viste også hvordan råtnende lik ble stablet på gulvet i en plyndret dagligvarebutikk.

Bilder fra Mariupol i sommer viser at russiske myndigheter har brukt tunge anleggmaskiner for å rydde bort restene av bygningene de har bombet.

Russiske okkupasjonsmyndigheter graver bort restene av en utbombet boligblokk. BIldet er tatt 23. august.

Den ukrainske ambassadøren til Østerrike, Olxander Scherba, sa tidligere i sommer at okkupajonsmyndighetene jevner bygninger i Mariupol med jorden sammen med de døde som ligger i ruinene. Han påpeker at man dermed ikke får vite hvem som døde der.

– Folk forsvinner med sine hjem. Som om de aldri eksisterte, skriver Scherba.

Ifølge FN er det eksplosive våpen som har forårsaket flest dødsfall. Disse gjør ofte stor skade, og skiller ikke mellom sivile og stridende, når de brukes i tett befolkede områder som Mariupol var.

Teateret i Mariupol var fullt av sivile da det ble bombet. En undersøkelse utført av nyhetsbyrået Ap viser at inntil 600 mennesker kan ha blitt drept her alene. Senere har Russland fjernet spor ved å rydde bort ruinene.

Røde Kors til stede i byen

Bortsett fra de nye tallene på antall drepte, har det kommet lite informasjon fra byen i sør.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er en av få internasjonale organisasjoner som er til stede i Mariupol.

Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver for Europa i Røde Kors i Norge, sier at det siden mai er delt ut mat og hygieneutstyr til over 20.000 familier i byen. I tillegg kommer medisiner og medisinsk utstyr.

Da byen ble beleiret i april, ble det meldt at sivile manglet vann, mat, elektrisitet og medisiner. Omtrent ingenting var igjen av bygningene i byen, ifølge Masae Analytics. Firmaet bruker satellittdata til å kartlegge bygningsskader.

Da var det bare et par uker siden bildene av et sammenbombet teater i byen gikk verden rundt. Etter at røyken hadde lagt seg, anslo ukrainske myndigheter at rundt 300 mennesker ble drept. Egne undersøkelser fra AP tydet i etterkant på at tallet kunne være dobbelt så høyt.

Trolig er det ikke det eneste tallet som må oppjusteres i fremtiden.