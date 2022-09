Sverigedemokraterna øker og kan bli nest størst. Hva betyr det?

Både Moderaterna, Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna snakker om hvordan de skal skape et tryggere Sverige. Men nå er det Sverigedemokraterna som har mest vind i seilene.

Neste helg er det valg i Sverige. Hver dag kommer nye meningsmålinger. En viser knapt blått flertall. En sammenstilling av flere målinger viser knapt rødt flertall.

– Det er umulig å si noe om hvem som har ledelsen. Det er ekstremt jevnt.

Det sier Carl Dahlström, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Vil ha noe tilbake

Men en ting er blitt en trend. Ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna øker oppslutningen. På flere meningsmålinger har de passert Høyres søsterparti Moderaterna og blitt nest størst. Hvis det blir valgresultatet, kan det ha både psykologisk og politisk betydning, tror statsviteren. Det vil være et nederlag for Moderaterna om de blir forbigått.

– Det vil nok ryste partiet internt, sier Dahlström.

Ingen tror at Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson vil få støtte til å danne regjering selv.

Men hvis det blir borgerlig seier, vil et stort og mektig Sverigedemokraterna ha noe tilbake for å gi sin støtte.

Problemsaker

Nytt av året er at Moderaterna og Kristdemokraterna har sagt at de vil samarbeide med Sverigedemokraterna hvis det blir borgerlig flertall. De vil imidlertid ikke gå i regjering med dem. Tidligere har Sverigedemokraterna vært utstøtt på grunn av sine historiske røtter i nynazistiske miljøer.

Fakta Valget i Sverige Søndag 11. september er det valg i Sverige. Sosialdemokratene har styrt landet de siste åtte årene, men har ikke hatt flertall. Derfor har det vært en rekke regjeringskriser. I fjor ble Magdalena Andersson ny partileder og statsminister for sosialdemokratene. Moderaternas Ulf Kristersson er statsministerkandidat for de borgerlige partiene. Men partiet hans har slitt på meningsmålingene i det siste. Meningsmålingene viser at det er svært jevnt mellom blokkene. Vis mer

– Hvis Sverigedemokraterna blir nest størst, vil det ha en viss psykologisk betydning. I tillegg vil det ha betydning i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det vil gjøre at partiet vil kreve større innflytelse i flere saker, sier Dahlström.

Han peker på to viktige områder: Sverigedemokraterna vil beholde økt arbeidsledighetstrygd som ble innført under koronaen. Det vil Moderaterna ha vekk. De vil bruke disse pengene på andre valgløfter. Sverigedemokraterna vil trolig også kreve en strengere innvandringspolitikk. Svenska Dagbladet skriver at de vil kunne kreve viktige poster i Riksdagen.

Onsdag foreslo Sverigedemokraterna for å eksempel å stramme inn regelverket for asylsøknader. Det vil blant annet ramme personer som søker om asyl på grunnlag av omstendigheter som partiet mener de har «skapt selv», for eksempel gjennom å konvertere eller si at de er homofile. Det siste skapte sterke reaksjoner fra de andre borgerlige partiene.

Sosialdemokratene bruker nå mye kraft på å advare mot hvilken innflytelse Sverigedemokraterna kan få.

Moderaternas Ulf Kristersson vil gjerne bli statsminister. Men nå er det helt åpent om rød eller blå side vinner.

Hvorfor øker de?

Men hvorfor øker Sverigedemokraterna på meningsmålingene? Dahlström sier at det er vanskelig å gi et godt svar på det, utover at gjengkriminalitet, lov og orden er en viktig del av valgkampen. Dette er saker Sverigedemokraterna snakker mye om.

– På den andre siden er energipolitikken også høyt på agendaen. Det er ikke klart for meg hvorfor energipolitikken skulle tale for Sverigedemokraterna, sier Dahlström.

En fersk sammenstilling av flere meningsmålinger viser samme trend: Sverigedemokraterna øker og er akkurat nå landets nest største parti med rundt 20 prosents oppslutning. Den gir likevel knapt rødt flertall på 49,7 prosent mot 48,9 prosent for de blå partiene.

Sammenstillingen baserer seg på målinger fra tre ulike byrå og er satt sammen av Kantar Sifo for Sveriges Radio.

Alle skyteepisodene, og måten de skjer på, kan ha flyttet velgere til Sverigedemokraterna. Det sier analytiker Toivo Sjöden i Kantar Sifo til kanalen.

Sveriges sosialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson advarer mot at Sverigedemokraterna vil få innflytelse dersom de borgerlige vinner.

– Får folk opp av sofaen

– Dette sammen med integrasjon og innvandringsspørsmålet virker å ha fått velgere dels til å gå fra Moderaterna til Sverigedemokraterna, men også vært mobiliserende for Sverigedemokraterna. De er nå det partiet som er best til å mobilisere velgere fra sofaen, sier Sjörén.

De siste ukene har det vært to skyteepisoder som har rammet utenforstående: En mann med koblinger til en kriminell gjeng ble skutt og drept på et kjøpesenter i Malmö. En forbipasserende kvinne ble skadet. Forrige fredag ble en mor og hennes femåring truffet av skudd på en lekeplass i Eskilstuna.