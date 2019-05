Kan bli flertall i Danmark for å legalisere hasj

Hele 65 prosent av de spurte i en meningsmåling gjort for Altinget og Jyllands-Posten sier de vil liberalisere bruken av cannabis. Bare 25 prosent sier nei.

Hittil har det ikke vært flertall for dette i Folketinget, men til valget neste uke kan det endre seg.

Når danskene går til valg onsdag 5. juni, kan det for første gang velge en nasjonalforsamling der det er flertall for at folk over 18 år kan kjøpe hasj fra ordnede utsalgssteder. På samme måte som for tobakk og alkohol, skal det orienteres om helseskader ved å røyke hasj.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Liberal Alliance vil legalisere hasj. Disse har tilsammen flertall i befolkningen om valgresultatet blir slik målingene antyder. Det største opposisjonspartiet Socialdemokratiet er splittet i synet på legalisering.

– Det flertallet i Folketinget som er imot legalisering er fullstendig i utakt med folket, sier Torsten Gejl fra Alternativet til nettstedet Altinget.

Fakta: Valg i Danmark 5. juni er det folketingsvalg i Danmark. I dag regjerer det borgerlige partiet Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Socialdemokraternes Mette Frederiksen er største utfordrer. I årets valg har det kommet tre nye partier, blant annet det islamfiendtlige partiet Stram Kurs. Før helgen åpnet statsminister Lars Løkke Rasmussen for regjeringssamarbeid med sosialdemokratene for å demme opp for ytterfløyene. X

arkiv

Uensartet flertall

Det er et meget uensartet flertall som dannes i hasjspørsmålet. Enhedslisten, som nærmest tilsvarer Rødt i Norge, og Liberal Alliance, et sterkt liberalistisk parti, er sjelden enige om noe som helst. Men akkurat i dette spørsmålet gjør de felles front med SF som tilsvarer SV, miljøpartiet Alternativet og de Radikale. De fem partiene skrev for ett år siden en felles kronikk i Politiken, hvor de argumenterte imot dagens forbud.

Les også: Forbud mot hasj går opp i røyk

– Cannabis er ikke fritt. Det er gjengene som styrer. Jeg synes dette handler om å ta kontrollen over markedet. Det har vi i Enhedslisten kjempet for i mange år, sier partiets justispolitiske talsperson, Rosa Lund.

Splittede sosialdemokrater

Socialdemokratiet deler ikke holdningen til sine samarbeidspartier i rød blokk. Partileder Mette Fredriksen, som kan bli Danmarks neste statsminister, har svart at hun er helt uenig i at hasj skal legaliseres.

63 av de sosialdemokratiske folketingskandidatene sier at de vil opprettholde forbudet, mens 23 sier at de vil legalisere.