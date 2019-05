17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika.

I helseverden er antibiotikaresistens på alles lepper. Det oppstår ifølge Folkehelseinstituttet over 600.000 infeksjoner årlig med bakterier som er resistente mot antibiotika, hvert eneste år i Europa. 33.000 av disse fører til dødsfall.

Nå har en tenåringsjente i England blitt den første i verden til å overleve en infeksjon med resistente bakterier ved å bli behandlet med et genetisk modifisert virus. Det melder The Guardian. Behandlingen anses for å være et gjennombrudd i kampen mot antibiotikaresistens.

Ble sendt hjem for å dø

17 år gamle Isabelle Holdaway var i 2018 i ferd med å miste livet etter å ha fått en infeksjon som ikke kunne behandles med antibiotika, etter en lungetransplantasjon.

Holdaway tilbrakte ni måneder på Great Ormond Street hospital i London, før hun omsider ble sendt hjem. Da var smertelindrende behandling eneste alternativ, og det var ventet at Holdaway hadde kort tid igjen å leve.

Så snudde saken. Jentas mor, Jo Holdaway, leste om en alternativ sykdomsbehandling på internett, og introduserte legene på Great Ormond Street hospital for behandlingen. Legene ble deretter satt i kontakt med en forskningsgruppe ved et amerikansk laboratorium.

Gruppen har forsket på bakteriofager, genmodifiserte virus som dreper enkelte bakterier.

Isabelle Holdaway ble behandlet med bakteriofager, akkurat i tide.

– Dette er fantastisk. Det er et mirakel, sier 17-åringens mor til The Guardian om behandlingen.

Holdaways behandling er også omtalt i magasinet Nature Medicine.

Professor overrasket over resultatene

Sykdomsbehandlingen med bakteriofager regnes for å være et gjennombrudd i medisinsk forskning. Forskningsgruppen i USA håper at bakteriofager nå kan bli brukt som et alternativ til antibiotika.

Bakteriofagene fungerer slik at bakteriens celler blir infisert med et virus som dreper bakterien. Dette viruset kan rettes direkte mot spesifikke infeksjoner.

I behandlingen av Holdaway jobbet Professor Graham Hatfull ved University of Pittsburgh for å identifisere hvilke bakteriofager som kunne rettes mot infeksjonen som var i ferd med å ta livet av henne.

– På den måten kan vi bruke bakteriofagene som antibiotika, for å drepe bakteriene som forårsaker infeksjonen i kroppen, forklarer Hatfull til The Guardian.

En effektiv bakteriofag ble funnet, og i løpet av seks uker var Holdaway på bedringens vei.

Professor Hatfull er overrasket over hvor godt det fungerte.

– Det har hatt briljante resultater, sier han.

Behandlingen av Holdaways infeksjon var ikke en del av et forskningsprosjekt. Dette betyr at det er uklart hvordan bruken av bakteriofager kan fungere på andre pasienter. Nå håper forskerne at et større prosjekt kan settes i gang.

– Det viktigste nå er å finne ut om det kan bli brukt til å behandle andre antibiotikaresistente bakterier, sier Helen Spencer, Holdaways helsekonsulent.