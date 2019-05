Våpnene strømmer til Libya – frykt for stedfortrederkrig

Situasjonen i det nordafrikanske landet er blitt enda mer kaotisk etter at krigsherren Khalifa Haftar fra Øst-Libya for få uker siden innledet en offensiv mot hovedstaden Tripoli.

Haftars styrker har ikke klart å rykke videre fra utkanten av Tripoli ettersom regjeringen har fått støtte fra militsgrupper vest i landet.

Mens Haftar har støtte fra Egypt og De forente arabiske emirater, er Tyrkia og Qatar på laget til den Tripoli-baserte og FN-anerkjente regjeringen.

Skryter av nye våpen

Siden opprørere styrtet diktatoren Muammar Gaddafi i 2011 ved hjelp av luftangrep fra Norge og andre NATO-land, har det vært et internasjonalt forbud mot å eksportere våpen til Libya. Men nye våpen strømmer likevel inn i landet i forbindelse med den siste opptrappingen.

Regjeringen i Tripoli skrøt lørdag av at den har mottatt både nye stridsvogner, ammunisjon og våpen. Den sa ingenting om hvor de kom fra, men på Facebook ble det lagt ut bilder av flere titall tyrkiskproduserte stridsvogner i havnen i Tripoli.

Tyrkisk skip

Skipet som kom med utstyret, seilte under moldovsk flagg. Men ifølge nettsider over internasjonal skipsfart tilhører skipet et tyrkisk selskap, og etter å ha levert varene, satte det kursen mot en tyrkisk havn.

Som svar på utspillet ble det søndag publisert bilder og videoer av pansrede kjøretøy fra Jordan på nettsteder som støtter Haftar.

Slike leveranser viser at ingen av partene planlegger å gi seg, og at det går mer mot en utmattelseskrig, sier Libya-eksperten og forsvarskonsulenten Arnaud Delalande til nyhetsbyrået AFP.

Stedfortrederkrig

Wolfgang Lacher fra Det tyske instituttet for internasjonal politikk og sikkerhet mener at krigen er i ferd med å bli en stedfortrederkrig mellom rivaliserende makter i Midtøsten.

- Desto mer våpen og amunisjon partene mottar fra sine utenlandske støttespillere, desto mer destruktiv vil den bli, og desto vanskeligere å løse, sier han.

Det over seks uker lange slaget om Tripoli har allerede kostet 450 liv. Rundt 2.000 er såret, og nesten 70.000 innbyggere er drevet på flukt, ifølge anslag fra FN. Begge parter har avvist internasjonale anmodninger om våpenhvile og dialog.