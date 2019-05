1000 vil til topps på Everest i år, men køen dreper

Bildet den britiske-nepalske klatreren Nirmal «Nims» Purja tok 22. mai av den lange køen opp på verdens høyeste fjell, går sin seiersgang verden rundt. Ifølge Kathmandu Post ville 250 personer forsøke å nå toppen den dagen.

For minst to av dem som er omkommet i fjellet de siste dagene, tilskrives dødsfallene nettopp køen og den lange ventetiden for å komme opp og ned igjen.

Amerikaner og inder

En 55 år gammel amerikaner, Donald Lynn Cash, døde mens han tok bilder på toppen. Ifølge sherpaene som hjalp ham, døde han av høydesyke etter å ha måttet vente lenge i kø.

En annen 55-åring, indiske Anjali Kulkarni, døde under nedstigningen.

Sherpaen som fulgye Kulkarni og ektemannen hennes opp, sier lang ventetid førte til at hun omkom.

381 har fått tillatelse

Og køene er lange. Ifølge Nepals turistbyrå har 381 personer fordelt på 44 lag fått tillatelse til å bestige Everest i år. Alle disse har med minst én hjelper. Anslaget er derfor at omtrent 1000 mennesker vil forsøke å nå toppen i løpet av sesongen, som varer i april og mai.

Den britisk nepalesiske eks-soldaten Purja, som tok bildet av køen 22. mai, holder selv på med å sette en ny rekord: 14 topper høyere enn 8000 meter skal bestiges i løpet av syv måneder. Den nåværende rekorden er på syv år.

Han advarer imidlertid på sosiale medier om at fjellet kan drepe.

Fredag ble det opplyst at ytterligere tre klatrere var funnet omkommet, og Mount Everest har dermed krevd syv menneskeliv den siste uken.

Flere når toppen enn før

Andelen som lykkes på Everest er imidlertid blitt høyere de siste årene. Syv av ti når toppen. Ifølge en analyse i det britiske tidsskriftet The Economist nylig er nå de andre og litt lavere toppene i området farligere enn Everest. Årsaken skal være både at stiene opp til verdens høyeste fjell er blitt forbedret de siste årene og at klatrernes utstyr blir stadig bedre.

Foto: UPI / NTB scanpix

300 omkomne

Nærmere 300 klatrere har mistet livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest, som første gang ble besteget av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary fra New Zealand i 1953.

Flere nordmenn har lyktes med å nå toppen av verdens høyeste fjell den siste uken, blant dem 29 år gamle Håkon Skog Wiliam Erlandsen fra Mo i Rana som ble den første i verden til å spille saksofon på toppen.

27 år gamle Didrik Dukefoss ble første gudbrandsdøl til å nå toppen, og de to rogalendingene Steinar Salte og Ole Jakob Kjølvik lyktes også.

De norske klatrernes prestasjon blekner imidlertid noe, sammenlignet med den nepalske sherpaen Kami Rita. 49-åringen besteg det 8.848 meter høye fjellet to ganger på en uke og har nå vært på toppen 24 ganger.

Her er fem ting du kanskje ikke visste om Mount Everest:

1. La igjen sukkertøy

Da Edmund Hillary og Tenzing Norgay som de første, besteg toppen i juli 1953, la nepaleren igjen en sjokoladeplate, en kjekspakke og litt sukkertøy som en gave til gudene.

2. Norgay som slapp gleden løs

Fra Edmund Hillarys fortelling om bestigningen i Aftenposten 4. juli 1953: «Først trykket vi hverandre i hendene, men så kastet Norgay alle angelsaksiske formaliteter over bord og slo armene om skuldrene mine, hvorpå vi begge dunket hverandre på ryggen til vi ikke kunne puste mer.»

3. Snøen teller med

Kina mente lenge Everest var 8844 meter høyt (høyden på stein), mens Nepal hevdet det var 8848 (snøen). De er blitt enige om det er det siste tallet som gjelder.

4. Er blitt lavere?

Det store jordskjelvet som rammet Nepal i 2015, løftet terrenget rundt hovedstaden Katmandu en meter, men antas å ha krympet Mount Everest med noen centimeter.

5. Everest likte ikke navnet

Navnet på fjellet kommer fra den britiske landmåleren George Everest. Det ble valgt fordi nepalere og tibetanere hadde hver sine navn på fjellet. Selv likte Everest dette dårlig fordi det var vrient å uttale for indere, og han skal forgjeves ha forsøkt å få Royal Geographical Society til å droppe navnevalget.