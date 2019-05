Tidlig torsdag meldte The Times at Theresa Mays tid som statsminister snart er over, og at en kunngjøring om hennes avgang kan komme allerede fredag.

Dette skjer etter at flere ministre i regjeringen skal ha bedt henne gå av. I løpet av den siste uken har det ifølge The Telegraph vært tre ulike forsøk på å avsette May.