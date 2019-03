Saken oppdateres utover kvelden.

Onsdag kveld var EUs president Donald Tusk krystallklar på at britene stod overfor ett valg: Utsettelse av brexit til 22.mai, under forutsetning av at avtalen ble godkjent i London neste uke.

Men nå, ett døgn senere, diskuteres alle mulige forslag på det dramatiske EU-toppmøtet.

Og for første gang på lenge er det uenighet mellom de 27 EU-landene.

Nå ligger flere datoer på bordet: 11. april, 7. mai, 22. mai, 30. juni – eller en mer langvarig utsettelse på ni måneder.

Og det viktigste: Kravet om at utsettelsen er avhengig av at Theresa May får avtalen igjennom i Underhuset neste uke, kan også stå for fall.

Middagen utsatt

Rett før klokken 20.00 hadde EU-toppene fortsatt ikke startet den planlagte arbeidsmiddagen.

– Vi begynner å bli veldig sultne nå, sier en diplomat som følger dramaet fra innsiden.

To planlagte pressekonferanser med EU-toppene Jean- Claude Juncker og Donald Tusk er også utsatt. Theresa May har forlatt EU-toppmøtet.

EU-kommisjonens talsmann, Preben Aamann tvitret rett etter klokken 20.00 dette:

Update: Short break and then Art. 50 #euco on #brexit continues over working dinner. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) March 21, 2019

Nye forslag på bordet i siste liten

Tidlig på kvelden sirkulerte et utkast til sluttdokumentet der det står at Storbritannia vil få en utsettelse av brexit til 22. mai. Det er dagen før valget til Europaparlamentet. Britene ønsket en utsettelse til 30. juni.

Igjen er dette under forutsetning at Det britiske underhuset godkjenner avtalen i neste uke.

Men rett før klokken 20 meldte flere medier om et dramatisk stemningsskifte. Nå er flere alternative forslag kommet tilbake på bordet.

Det viktigste er at EU skal være villig til å fjerne forbeholdet om at avtalen må godkjennes i Underhuset for at en utsettelse skal kunne godkjennes.

Det betyr i så fall at Theresa May ikke trenger å få avtalen gjennom i Underhuset neste uke.

Det diskuteres også om britene skal få en utsettelse til 7. mai, men at britene innen 11. april må avklare om de ønsker å delta i valgene til Europaparlamentet eller ikke.

BBCs Europakorrespondent, Katya Adler meldte rett etter klokken 20.00 følgende på Twitter:

Looks like EU leaders are softening position - the short extension may no longer be conditional on the #Brexit deal being approved by Parliament next week — katya adler (@BBCkatyaadler) March 21, 2019

Pessimisme og utmattelse

Det var liten optimisme å spore blant EU-toppene da de ankom det som er ventet å bli ett av de mest dramatiske toppmøter på lenge.

– Slik det ser ut nå, finnes det mer en nødutgang enn en dør. Dette er ingen lett situasjon, sa Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Torsdag kveld skal EU-toppledere vurdere britenes ønske om en brexit-utsettelse. I utgangspunktet skal landet går ut av unionen 29. mars.

En såkalt «hard brexit», altså en brexit uten en avklart avtale for bruddet, er ventet å kunne få dramatiske konsekvenser. Fremdeles er ingen avtale på plass.

Den foreslåtte avtalen som har vært på bordet, er blitt nedstemt i den britiske nasjonalforsamlingen.

EU kutter ned utsettelsestiden

Da Theresa May ankom EU-toppmøtet gjentok hun at britene ønsker en utsettelse til 30. juni.

Men Theresa May blir trolig ikke hørt. Et utkast til sluttdokument viser at EU kun kan strekke utsettelsen til 22. mai.

Mellom 23. og 26. mai skal alle EU-land arrangere valg til EU-parlamentet. 350 millioner stemmeberettigede skal velge 705 folkevalgte til forsamlingen som har fått betydelig økt makt de siste årene. De trer sammen i juli.

Hverken EU eller Storbritannia ønsker at britene skal delta i valget når de er på vei ut. Men samtidig vil ikke EU risikere at britenes uteblivelse skal skape konstitusjonelt trøbbel for dem.

Fakta: Dette skjer frem mot brexit-datoen: Torsdag 21. mars: EU-toppmøte der britenes ønske om utsettelse av brexit skal behandles. Det er usikkert om stats- og regjeringssjefene vil gi et klart svar på britenes spørsmål. Det kan tenkes de vil utsette det til neste uke, i håp om at britene vedtar skilsmisseavtalen først. Mandag 25. mars: Underhuset skal igjen debattere brexit. Tirsdag 26. mars: Det kan bli ny votering over skilsmisseavtalen i Underhuset. Torsdag 28. mars: Det kan bli nytt ekstraordinært EU-toppmøte for å gi britene utsettelse av brexit i tolvte time. Fredag 29. mars: Britene forlater EU hvis de ikke har fått utsettelse. Kilde: The Times

Ultimatum fra Brussel skaper trøbbel i London

Den største hodepinen på toppmøtet vil være dette:

Da EU onsdag ettermiddag lovet britene en kort utsettelse, var det med ett viktig forbehold: En utsettelse av brexit forutsetter at Theresa May får avtalen igjennom i Underhuset i London.

Men avtalen er allerede nedstemt to ganger i Det britiske underhuset.

Og da Theresa May forsøkte å få den gjennom for tredje gang, nektet Underhusets speaker å godkjenne en ny avstemning om ikke avtalen inneholdt noe nytt.

Det skapte konstitusjonell krise i London og ny fortvilelse i Brussel.

Talen som kan ødelegge sluttspurten

Men alt tyder på at Theresa May likevel må gjøre et nytt forsøk på å få avtalen gjennom neste uke. Men i London har ingenting endret seg. Avtalen har fortsatt ikke flertall.

Og etter at hun holdt en helt spesiell tale til nasjonen fra Downing Street onsdag kveld, har hun skaffet seg enda flere motstandere.

Talen ble mottatt med sinne og overraskelse i alle leire.

Hun langet hun ut mot kollegene i det britiske Underhuset, som hun mener ikke gjør jobben sin.

This is one of MP s Theresa May needs to win over https://t.co/gtdxYeMkMF — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 20, 2019

Det kan ha vært en lite hensiktsmessig strategi, ettersom May fortsatt trenger 70 representanter over på sin side for å få avtalen igjennom.

Skulle Underhuset likevel, mot all odds, si ja til avtalen, vil EU trolig si ja til en utsettelse i ellevte time neste torsdag.

Hvis Underhuset sier nei, risikerer britene å forlate EU uten avtale. En annen mulighet er at utmeldelsen blir kalt tilbake.

