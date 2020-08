I fjor skapte gule vester kaos i gatene. Nå er et munnbindopprør i ferd med å bre seg til hele Europa.

Irene Büschling er en av aktivistene som mener myndighetene har mistet all respekt og troverdighet. – Vi er ikke motstandere av munnbind for helsearbeidere, og vi er ikke virus-benektere. Men myndighetene må slutte å lyve om konsekvensene, sier hun. På plakaten står det at man «trenger sannheten for å endre (kurs)». Eirin Hurum