Britene på kanten av stupet – nok en gang.

BRUSSEL (Aftenposten): EU har gått i angrep, britene i forsvar. Det går mot en dramatisk sluttspurt på den fire år lange striden som har splittet Storbritannia og gitt EU utmattelsessyndrom.

«Det skal bli en smal sak», mente Boris Johnson om å få britene ut av EU. Men fortsatt sitter de ved forhandlingsbordet og det meste står i stampe. BEN STANSALL /Ben Stansall/ AP/ NTB scanpix

Kort forklart:

Om fem måneder utløper overgangsperioden for brexit. Da forlater Storbritannia EU, det indre marked og EUs tollunion.

Denne uken avsluttet EU og Storbritannia den 7. forhandlingsrunden i Brussel . Nå handler det om å komme frem til en avtale som skal regulere det fremtidige forholdet mellom de to.

Men fortsatt står de viktigste områdene uløst, og partene har ikke vært til å rikke.

Men tør britene virkelig takke nei til en avtale og stupe ut i det ukjente?

Er ikke brexit ferdig ennå?

Nei, og det til tross for at Boris Johnson sa det ville være en «smal sak» å få britene ut av EU. «Get brexit done» har vært hans politiske mantra siden han ble valgt til statsminister i 2019. Da hadde hans forgjenger, Theresa May mislyktes tre ganger med å få EU-avtalen gjennom det britiske parlamentet.

Men britene har aldri vært nærmere en exit. I fjor kom skilsmisseavtalen på plass. Nå forhandler de om det fremtidige forholdet.

Men også denne avtalen mente britene burde vært i boks innen sommeren 2020.

Hvordan gikk siste runde?

Elendig. Som ventet. EUs sjefforhandler er ikke kjent for å legge an en optimistisk tone, men denne gangen var det knapt ett lys i tunnelen.

– Jeg føler vi beveger oss bakover, ikke fremover, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier da han oppsummerte ukens forhandlingsrunde I Brussel. Og la til: En avtale virker nå usannsynlig. Vi roter bort verdifull tid.

Da britene briefet internasjonal presse etter forhandlingsrunden, var de oppgitt over Barnier og hans team: Vi kommer ingen vei om EU insisterer at deres posisjon er at man skal fortsette som før.

Fakta Storbritannias vei ut av EU EU og Storbritannia ble før jul enige om en skilsmisseavtale. Den regulerer hvordan Storbritannia skal forlate EU. I siste sekund klarte Boris Johnson å endre den politiske erklæringen som fulgte avtalen, samt en protokoll om forholdet til Nord-Irland. Storbritannia er nå inne i denne overgangsperioden, som varer frem til desember 2020. Nå forhandler EU og Storbritannia om det fremtidige forholdet. Britene forlater EU først 31.12, men skal avtalen rekke å bli godkjent av samtlige 27 medlemsland, det britiske parlamentet og i EU-parlamentet, må den være i boks i senest i midten av oktober. Vis mer

Er britene kommet på defensiven?

Vi kommer til å bryte forhandlingene om ikke hovedtrekkene i en avtale er på plass innen juni, sa Johnson da han la frem forhandlingskravene i vinter. Da er det bedre å bruke siste halvår på å forberede britene på en hard landing og legge kriseplaner, mente han.

Men nå er det slutten av august og britene forhandler fortsatt i Brussel. Det er ingen som lenger snakker om at det er bedre med «ingen avtale, enn en dårlig avtale» – «it´s better with a no deal, than a bad deal» slik Theresa May gjorde.

Det kan tyde på at viljen er der, om ikke evnen.

Hva er det Boris Johnson er blitt redd for?

Det har rent mye vann i havet siden Boris Johnson var «høy og mørk» i vinter. Både han og landet ble rammet hardt av koronakrisen.

Den britiske økonomien er hardest rammet i Europa. I andre kvartal krympet økonomi med 20.4 prosent. Det er dobbelt så mye som i eurosonen, som krympet med minus 12,1 prosent.

I tillegg har Johnson fått klare signaler fra det britiske næringslivet om at det er galimatias å gå ut uten en avtale.

Og i Skottland øker igjen tilslutningen til full løsrivelse fra England. Det siste Johnson vil, er å bli statsministeren som forårsaket Storbritannias oppløsning.

Hva er det de krangler om nå og hvor står forhandlingene bom fast?

Det viktigste er å få en ny handelsavtale på plass. Men også en rekke andre forhold, som politisamarbeid, datasikkerhet, forskning, varetransport og finansielle tjenester må reforhandles.

Det mest urovekkende er at på de tre mest sentrale områdene, står forhandlingene bom fast.

Det gjelder EUs krav om at Storbritannia må innordne seg EUs standarder.

Det gjelder Storbritannias motstand mot å være underlagt EU-domstolen.

Det gjelder Storbritannias krav om at EU-fiskere ikke lenger skal få adgang til britiske farvann.

I fjor snakket alle om backstop. Nå er det et annet buzzord som gjelder. Hvilket?

Skal Storbritannia få full markedsadgang til det indre marked, med null toll, tariffer og kvoter, må de følge EUs regler og standarder. Det som på EU-sjargong blir kalt «level playing field»- eller felles spilleregler.

Dette er årets buzzord, som samme måte som «backstop» i forrige runde. For EU er dette den røde linjen i forhandlingene. EUs frykt er at britene skal skaffe seg et konkurransefortrinn ved å innføre regler som er mindre strenge enn dem som gjelder i EU.

EU vil ikke ha et Storbritannia som en markedsliberalistisk øy, et slags «Singapore on the Themes», rett utenfor sin egen stuedør.

Men er ikke hele poenget at britene ikke skal være bundet av EUs regler?

Jo, og det er det som er den gordiske knute.

Mens EU mener britene må følge EUs felles regler for få full tilgang til det indre marked, mener britene at hele poenget med å gå ut av EU er at britene selv skal bestemme hvilke regler og standarder som skal gjelde.

Britene har gjort det klart at de ikke vil harmonisere britisk lov med EUs lovgivning- hverken nå eller i fremtiden. Det betyr også at de ikke vil være bundet av fremtidige lover og regler som kommer fra Brussel.

De vil heller ikke være underlagt EU-domstolen. I stedet vil britene ha et uavhengig tvistesystem ved uenighet om lovtolkning.

EUs sjefforhandler, David Frost og EUs sjefforhandler, Michel Barnier avsluttet den 7. forhandlingsrunden i Brussel fredag. Olivier Hoslet / Reuters/ NTB scanpix

Er det overhodet ikke enige om noen ting?

Jo, forhandlingene går fremover på enkelte felt, og partene har beveget seg litt på enkeltområder.

EU skal være villig til å se på statsstøttereglene og mulighetene for en egen tvistedomstol.

Britene skal nå ha droppet kravet om separate avtaler innenfor en rekke sektorer. Noe blant annen Sveits har og som EU er svært misfornøyd med.

En av de virkelig store flaskehalsene, bokstavelig talt, er den enorme frakttrafikken som går mellom EU og Storbritannia. Her ønsker britene et sømløst system, kalt «roll-on-roll-off», som skal hindre køer, forsinkelser og kaos, spesielt ved Dover.

10 000 lastebiler passerer hver dag Dover og tunnelen under den Den engelske kanal -til og fra kontinentet.

Men også her mener EU at det kravet er uaktuelt om ikke britene vil følge EUs regler for transport, hviletid og miljøstandarder.

Skal vi gjøre klar for en hestehandel i siste sekund?

Ja, trolig vil det også denne gangen bli nattlige hestehandler og forhandlinger på overtid. Det vil trolig skje ved at partene begynner å koble ulike saksfelt. Også kalt «giftige forbindelser».

Varm vær og rolig sjø har ført til en ny bølge av migranter som forsøker å komme til Storbritannia sjøveien. Peter Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

Som fisk mot finans eller fiskekvoter mot migranter. Det siste er som er blitt høyaktuelt etter at migrantankomstene har økt til Europa.

Britene skal nå være villige til å gi etter på noen av sine krav om at EU skal få fiske i biritsk farvann mot at EU tar imot migranter på vei til Storbritannia.

Neste forhandlingsrunde blir i London 7. til 11. september.