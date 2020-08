EU avviser Lukasjenkos valgseier og varsler sanksjoner

EU-landene anerkjenner ikke valgresultatet i Hviterussland og er klar til å være med på «en fredelig demokratisk maktoverføring i landet».

Demonstranter samlet seg igjen foran fabrikken til Minsk Traktorverk onsdag. Flere ble pågrepet. Dmitri Lovetskij/AP/NTB scanpix

NTB-Fredrik Ljone Holst

– Valget som ble holdt 9. august, var hverken fritt eller rettferdig. Det oppfylte ikke internasjonale standarder, og vi kan ikke akseptere det resultatet myndigheten har presentert, sa EU-president Charles Michel på en pressekonferanse etter et hasteinnkalte videotoppmøte onsdag.

På bare to dagers varsel samlet EU-president Charles Michel de 27 medlemslandenes leder til et videotoppmøte om situasjonen i Hviterussland. Olivier Hoslet/AP/NTB scanpix

Varsler sanksjoner

Både EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Tysklands statsminister Angela Merkel kom med lignende uttalelser.

– Vi kan ikke akseptere at de som står bak volden, ikke blir straffet, understreket Michel, som varslet snarlige sanksjoner mot en rekke personer som har stått bak vold mot demonstranter og valgfusk.

Sanksjonene skal rettes mot bestemte personer og ikke skal ramme det hviterussiske folket, understreket Von der Leyen. Samtidig lover EU millioner i støtte til et sterkt sivilsamfunn og frie medier, samt støtte til «ofrene for undertrykkelse og statlig voldsutøvelse» og økonomisk koronahjelp.

Von der Leyen oppsummerte møtet i tre tydelige beskjeder fra EU til befolkningen i det østeuropeiske landet:

– Vi står sammen med folket, som vil ha grunnleggende frihet og demokrati. Vi vil innføre sanksjoner mot dem som har ansvar for vold, undertrykking og forfalskning av valget. Og vi vil være der for det hviterussiske folket og er klar til å være med på en fredelig overføring av makten og en dialog mellom myndighetene og opposisjonen, sier Von der Leyen.

Må avgjøres lokalt

EU-toppene understreket også at demonstrasjonene ikke handler om geopolitikk og ikke er rettet mot andre land.

– Demonstrasjonene handler om folks rettigheter og deres legitime rett til å bestemme hvilken retning landet skal ta i fremtiden. Dette er noe som må avgjøres i Hviterussland av folket i Hviterussland, sa von der Leyen.

– Folk vil ha en endring, og de vil ha den nå. De krever at de som er arrestert ulovlig, slippes fri og at de ansvarlige stilles for retten. Der vil ha forsamlingsfrihet, demokrati og nye valg.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen lover millioner i støtte til ofrene for volden i Hviterussland, til landets sivilsamfunn og uavhengige medier og til hjelp i kampen mot pandemien. François Walschaerts/AP/NTB scanpix

Protester

Enorme protester brøt ut etter presidentvalget 9. august, da valgkommisjonen utropte Aleksandr Lukasjenko til vinner med 80 prosent av stemmene. Han har ledet landet siden 1994.

Flere tusen er arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Flere hundre er såret av politiets batonger, gummikuler, og sjokkgranater, og minst tre demonstranter har mistet livet. Onsdag begynte myndighetene igjen å pågripe demonstranter.

– Det bør ikke bli flere demonstrasjoner i Minsk. Folk er slitne, de krever fred og ro, sa presidenten i et møte med landets sikkerhetsråd.

Der ba han også vestlige ledere feie for egen dør og rydde opp i sine egne problemer før de kritiserer Hviterussland.

– Før de retter pekefingeren mot oss, burde de sette de gule vestene i Frankrike og de fryktelige opptøyene i USA på dagsordenen, sa Hviterusslands sterke mann, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Under paraplyer og regnfrakker sang demonstrantene for å vise sin støtte til arbeiderne ved Minsk Traktorverk. Mange fabrikkarbeidere, som tidligere har vært blant Lukasjenkos kjernevelgere, har sluttet seg til demonstrantene som krever at landets leder gjennom 26 år må gå av. Dmitri Lovetskij AP/NTB scanpix

Oppfylte opposisjonsleders ønske

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja har fra sitt eksil i Litauen bedt EU om ikke å anerkjenne valgresultatet. I en videomelding før toppmøtet ba hun EU heller respektere det hun omtaler som det hviterussiske folkets virkelige valg.

Mandag sa hun at hun var klar til å overta styringen av Hviterussland.

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet. Jeg er klar til å ta ansvaret og bli en nasjonal leder i denne perioden, sa 37-åringen.

Opposisjonspolitiker Svetlana Tikhanovskaja har gått i eksil. I en videomelding før toppmøtet ba hun EU ikke godkjenne det offisielle valgresultatet men respektere det hun kaller folkets virkelige valg. Videobilde: Tikhanovskajas valgkampkontor / AP / NTB scanpix Videobilde: Tikhanovskajas valgkampkontor/AP/NTB scanpix

Russland vil ikke bistå

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov anklaget onsdag andre land for å blande seg inn i Hviterusslands indre anliggender og kalte dette uakseptabelt.

Peskov understreket samtidig at Russland på det nåværende tidspunkt ikke ser noen grunn til å intervenere, hverken militært eller på annet vis.

Russland har med henvisning til en militær samarbeidsavtale tidligere antydet at det kan bli aktuelt å intervenere i nabolandet, der president Aleksandr Lukasjenko er i hardt vært.

– Når det gjelder sikkerhetsavtalen og unionsavtalen så stemmer det at begge parter har visse forpliktelser, men det foreligger på det nåværende tidspunkt ikke noe behov, sa Peskov, ifølge Reuters.

– Ledelsen i Hviterussland ser heller ikke noe behov for dette, la han til.