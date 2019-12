Smell på måling for stigende stjerne. Skarpere tone mellom Trumps utfordrere.

De demokratiske presidentkandidatene kritiserer helst USAs president Donald Trump, men tonen dem imellom er de siste ukene blitt tøffere.

Særlig har kometen Pete Buttigieg fått merke hvordan det er når suksess på målingene fører til et sterkere søkelys. I Quinnipiacs velansette måling denne uken fikk han 9 prosent oppslutning mot 16 prosent to uker før.

Konsulentrefs

Han er i mellomtiden blant annet blitt refset for manglende åpenhet om sin tid i det internasjonale konsulentselskapet McKinsey i perioden 2007 til 2010.

Etter krass kritikk om hemmelighold fra rivalen Elizabeth Warren offentliggjorde Buttigieg tirsdag listen over kunder han jobbet for den gang. Han måtte først få godkjennelse fra selskapet.

Fakta: Buttigiegs McKinsey-kunder 2007: Blue Cross Blue Shield of Michigan, en ikke- kommersiell sykeforsikring der Buttigieg fortsatt var på opplæring i McKinsey. 2008: Loblaw’s, en supermarkedkjede, fikk en analyse om priskutt. Best Buy, en elektronikkjede, fikk analysert muligheter for mer energigjerrige varer. 2008–2009: Flere miljøgrupper og offentlige etater bestilte en rapport om energisparing i USAs økonomi. 2009: The Energy Foundation, en miljøstiftelse, fikk utredet strømsparing og alternative energikilder. Forsvarsdepartementet hadde et prosjekt for jobbskaping i Afghanistan. 2009–2010: USAs postvesen fikk hjelp med å blinke ut nye inntektskilder. Kilde: Pete Buttigiegs valgkamporganisasjon

McKinsey-avsløring

Spørsmålet om McKinsey kom særlig på banen etter at det ble kjent at selskapet i 2017 – for øvrig ti år etter at Buttigieg sluttet – hadde gitt amerikanske grensemyndigheter et omstridt råd.

Konsulentene mente det kunne spares penger på mat, medisiner og oppsyn med anholdte migranter. Buttigieg har omtalt rådet som «avskyelig», men flere grupper som kjemper for innvandreres rettigheter, krevde at han måtte refundere valgkampstøtte fra McKinsey-ansatte.

Yasmina Chavez, Las Vegas Sun/AP/NTB scanpix

Lukkede givermøter

Buttigieg har også vært en innsamlingsmaskin. I motsetning til for eksempel Elizabeth Warren og Bernie Sanders, tar han imot valgkampstøtte fra storgivere. Dermed gikk Warren løs på ham med antydninger om at folk burde få vite hva som foregår bak lukkede dører når han møter rike givere og hva han lover dem.

Nå åpner kampanjen opp slike innsamlingsarrangementer, kalt fundraisere. De skjer gjerne hjemme hos velstående støttespillere. En reporter – det går på omgang – slipper inn hvert sted for å avgi rapport til de andre som følger kampanjen.

Møter i New York

Denne uken har Buttigieg kommet til New York for å gjennomføre flere slike innsamlingsmøter. Han holdt blant annet et i et hjem på Upper East Side – New Yorks Frogner – der bygningen hadde heisfører, og han stilte på flere møter på et fasjonabelt hotell i Midtown.

Ifølge rapportene åpner Buttigieg med en forkortet versjon av valgtalen som han holder rundt i landet, før han svarer på spørsmål.

Fakta: Valget 2020 3. november neste år velger USA president. Nominasjonen begynner formelt 3. februar i Iowa, men valgkampen er for lengst i gang. Demokratiske kandidater som fortsatt er med: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Andrew Yang, Amy Klobuchar, Cory Booker, Tulsi Gabbard, Julian Castro, Tom Steyer, John Delaney, Michael Bennet, Marianne Williamson og Deval Patrick. Republikanere: Donald Trump, Joe Walsh og Bill Weld.

Stikk til rivaler

I hovedsak retter han skytset mot presidenten, men sender også noen stikk i retning sine partirivaler selv om han ikke nevner navn. Demokratene snakker mye i denne nominasjonsvalgkampen om valgbarhet, om hvem som kan beseire Trump.

– Jeg vil gjerne få påpeke at hver eneste gang mitt parti har vunnet Det hvite hus de siste 50 år, har enkelte ting vært likt med kandidaten. Det er noen som er ny på scenen og ikke har stilt som president før, sa Buttigieg.

De rundt 100 fremmøte lo, og Buttigieg fortsatte:

– Jeg bare nevner det. Det er et mønster, sa han til mer latter.

Buttigieg, som er ordfører i South Bend, en mellomstor by i Indiana, pleier å få endel bemerkninger fra konkurrentene om sin manglende rikspolitiske erfaring.

Slo på kasseroller

Under et slikt møte på Upper West Side onsdag kveld møtte det opp demonstranter utenfor. De slo på kasseroller og ropte «Wall Street Pete».

– Wow, de er engasjerte, sa kandidaten og fleipet med at en av de tingene du lærer i militære utenlandsoppdrag, er å takle distraherende støy.

ELIJAH NOUVELAGE, Reuters/NTB scanpix

Få svarte velgere

Partiapparatets tilhengere av andre kandidater snakker også mye om Buttigiegs tilsynelatende manglende evne til å engasjere svarte velgere. Afroamerikanere er en av demokratenes viktigste og mest lojale velgergrupper.

På hjemmebane i South Bend har han fått kritikk fra svarte interessegrupper. Dermed har valgkamporganisasjonen måtte verve afroamerikanske aktivister fra byen for å reise til delstatene som holder primærvalg tidlig og gå god for Buttigieg. Ikke minst er dette viktig i Sør-Carolina.

Mens Buttigiegs oppslutning har gått rett til værs i Iowa og New Hampshire, sliter han formidabelt i delstaten der mange av de demokratiske velgerne er svarte. På nasjonalt plan får han i den siste målingen 2 prosent blant svarte, mens tidligere visepresident Joe Biden får 51 prosent.

Refser hverandre

