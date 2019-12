Israel går mot nok et nyvalg

Verken statsminister Benjamin Netanyahu, som nylig ble tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd, eller opposisjonslederen Benny Gantz har greid å danne regjering etter nyvalget i september.

Ingen av de to har lyktes med å samle nok støtte blant koalisjonspartnere, og ved midnatt utløper fristen. Alt tyder på at det går mot nok et nyvalg.

De siste meningsmålingene viser at Gantz og sentrumsalliansen Blått og hvitt vil ha mest å tjene på nyvalg, mens Netanyahus høyreparti Likud sliter.

Gantz i tet

En måling utført av Channel 13 News, gjengitt i Haaretz , gir Blått og hvitt 37 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen, mens Likud ender opp med 33.

Det kan i så fall åpne for en regjeringskoalisjon mellom Blått og hvitt og andre sentrum-venstrepartier, samt Avigdor Liebermans Yisrael Beiteinu.

Mye kan imidlertid skje før 2. mars neste år, da nyvalget eventuelt vil bli holdt, og ingen tør derfor spå utfallet, langt mindre ta seieren på forskudd.

Ledervalg i Likud

Til tross for den alvorlige tiltalen, har Israels riksadvokat slått fast at Netanyahu inntil videre kan fortsette som regjeringssjef.

70-åringen, som er Israels lengstsittende statsminister, er imidlertid under stort press, også blant sine egne og har gått med på å holde ledervalg i Likud.

Tidligere innenriksminister Gideon Saar, som er en uttalt motstander av en tostatsløsning, har meldt seg på i kappløpet om å bli de israelske høyresidens nye frontfigur.

Netanyahu selv satser på gjenvalg, vel vitende om at fortsatt regjeringsmakt kan være nøkkelen til immunitet og garanti mot fengsel når dom mot ham en gang faller. Ledervalget finner trolig sted rundt årsskiftet.