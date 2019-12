Washington Post: USA førte alle bak lyset i Afghanistan

Avisa melder mandag at den har fått innsyn i over 2.000 sider med dokumenter som avslører en hittil hemmeligholdt side av krigen.

Dokumentene består av notater og intervjuer med høytstående amerikanske militæroffiserer, diplomater, hjelpearbeidere, afghanske tjenestemenn og andre som spilte en nøkkelrolle i den 18 år lange krigen.

Washington Post har i tre år forsøkt å få innsyn i materialet, som stammer fra USA generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR).

Over 400 informanter kommer her med uhemmet kritikk av hva som gikk galt i Afghanistan under tre presidenter – George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump – og deres generaler.

OMAR SOBHANI / Scanpix

«Skjulte bevis»

Dokumentene viser at «det amerikanske folk stadig er blitt løyet for», erkjenner SIGAR-sjef John Sopko selv overfor avisa.

«Høytstående amerikanske tjenestemenn unnlot å fortelle sannheten om krigen i Afghanistan gjennom den 18 år lange innsatsen, kom med skjønnmalte uttalelser som de visste var feilaktige, og skjulte åpenbare bevis på at krigen ikke kunne vinnes», skriver Washington Post.

Siden 2001 har over 775.000 amerikanske soldater vært utstasjonert i Afghanistan. 2.300 er drept, og 20.589 såret i kamp, ifølge forsvarsdepartementets tall.

TOM BRENNER / Scanpix

– Viste ikke hva vi gjorde

Amerikanske tjenestemenn som er intervjuet i SIGAR-prosjektet, sier det ikke fantes noen tydelig amerikansk strategi eller mål i Afghanistan etter at Taliban var styrtet og al-Qaida utradert.

– Vi var blottet for en grunnleggende forståelse av Afghanistan – vi visste ikke hva vi gjorde, sa general Douglas Lute, som var Det hvite hus' såkalte «krigstsar» for Afghanistan under både Bush og Obama, i et intervju med SIGAR i 2015.

– Vi hadde ikke den minste anelse om hva vi foretok oss, sa Lute.

Andre stilte spørsmål ved de enorme kostnadene av krigen.

– Etter drapet på Osama bin Laden, sa jeg at Osama antakelig ler i sin våte grav med tanke på hvor mye vi har brukt på Afghanistan, sa Jeffrey Eggers, Navy SEAL-veteran og tidligere ansatt i Det hvite hus under Bush og Obama.

Rahmat Gul / Scanpix

«Afghanistan Papers»

Det føderale kontoret SIGAR startet i 2014 prosjektet «Lessons Learned», som mesteparten av materialet stammer fra.

Sopko sier kontoret brukte tre år på å gi avisa innsyn i materialet på grunn av få ansatte og fordi andre føderale organer måtte gjennomgå dokumentene for å hindre offentliggjøring av hemmeligstemplet informasjon.

Washington Post kaller dokumentene for «Afghanistan-papirene», en referanse til Pentagon-papirene som avslørte de hemmelige detaljene fra USAs krigføring i Vietnam.

Totalt er anslagsvis 157.000 mennesker drept i krigen i Afghanistan, over 43.000 av dem sivile. Ti norske soldater ble drept i NATOs tjeneste i Afghanistan-krigen. Norge har i dag rundt 60 spesialsoldater i landet, der USA fortsatt er til stede med rundt 13.000 soldater. Taliban kontrollerer fortsatt omtrent halvparten av landet, anslo nyhetsbyrået AP i høst.