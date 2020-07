Nattogenes tid er tilbake i Europa

Mye tydet på at nattogene hadde sett sine siste dager. Men de siste månedene har nattogene fått en renessanse i Europa.

Nye nattogstrekninger åpnes i rasende fart i Europa. Mye tyder på at frykten for koronasmitte på folksomme flyplasser øker etterspørselen. Bildet er fra togstasjonen Gare du Nord i Paris. Thibault Camus / AP

På 1990-tallet kunne du legge deg i Oslo og våkne i København, Berlin eller Hamburg.

I dag går det ikke et eneste nattog går fra hovedstaden og over landegrensene. Men Norge er ikke alene. De siste 20 årene er nattog blitt avviklet i hele Europa.

Billigere flybilletter, nye motorveier og flere togavganger på dagtid har ført til en utfasing av tilbudet. For seks år siden ble nattoget mellom Berlin og Paris nedlagt, og siden fulgte en rekke europeiske togstrekninger etter.

Mye tydet på at Europas nattog hadde sett sine siste dager.

Men ifølge The Guardian er nå nattogenes tid tilbake i Europa. Nye strekninger åpnes i rasende fart, og mye tyder på at frykten for koronasmitte på folksomme flyplasser øker etterspørselen.

I dag går det ikke et eneste nattog går fra Oslo og over landegrensene. VIDAR RUUD/NTB scanpix

Gjenåpner flere strekninger

De siste ukene er en rekke nye ruter blitt gjenåpnet. 300 millioner er nylig bevilget over det svenske statsbudsjettet for å gjenopplive de nattlige avgangene til kontinentet. Også danskene har lovet å bidra.

Innen 1. august 2022 håper den svenske regjeringen at det daglig skal gå nattog på strekningene Stockholm – Hamburg. Strekningen Malmö – Brussel skal også gjenåpnes.

Tidligere i sommer kunngjorde den franske transportministeren, Jean-Baptiste Djebbari, at nattforbindelsen mellom Nice og Paris vil gjenoppstå. Også EU-kommisjonen har varslet en «renessanse» for togtrafikken i Europa og ønsker nå å etablere et eget støtteprogram for å få nattogene opp og stå igjen.

I Sverige ble det nylig bevilget 300 millioner over det svenske statsbudsjettet for å gjenopplive de nattlige avgangene til kontinentet. Terje Pedersen / NTB scanpix

Etterspørselen virker også stor blant de reisende. Et nytt sommernattstog som forbinder de fem EU-landene Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia og Kroatia hadde knapt forlatt perrongen i Praha 30. juni da etterspørselen ble så stor at de valgte å sette opp daglige avganger.

– Folk som bruker nettsiden min sier to ting: De er lei av flyplasser og vil kutte karbonavtrykket sitt, sier Mark Smith, som driver den europeiske reisenettsiden Man in Seat 61 railway, til The Guardian.

Han forteller at han i det siste også har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å unngå flyreiser som følge av pandemien.

Bevilget 50 millioner til ombygging av stoler

I Norge kjøres det i dag nattog på Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

I sommer er det imidlertid kun Bergensbanen som har kjørt nattog i Norge. De fleste nattogene rundt om i landet ble innstilt da koronakrisen inntraff i mars fordi passasjergrunnlaget ble borte.

Flere har ytret ønske om flere soveplasser på norske tog. I en rapport fra Jernbaneverket fra 2019 konkluderes det med at etterspørselen etter sovevogner er stor, og at dagens tilbud er begrenset når det gjelder tilgangen på sovevogner.

I den nye bompengeplanen fra 2019 ble det bestemt at 250 millioner skulle gå til å blant annet bygge om passasjervogner til sovevogner. Men det tar fire til fem år å få levert vogner med sovekupeer til tog som går i Norge. Å omgjøre sittestoler til liggestoler har derfor vært ansett som et raskere alternativ for å få et bedre sovetilbud.

På årets statsbudsjett ble det satt av 50 millioner kroner til å bygge om sittestoler til liggestoler. Stolene som skal bygges, vil være større og laget for å ligge i.

Men ombyggingen er ikke i gang. Ingen vet sikkert når dette kan bli klart.

