Millioner søker ly for syklon i India og Bangladesh

Syklonen Fani antas å være den største som har truffet den østlige delen av India på nesten 20 år. Uværet feide fredag innover kysten med vindkast på opp mot 57 meter i sekundet.

I India og i nabolandet Bangladesh, hvor syklonen ventes å inntreffe lørdag, har millioner av mennesker enten flyttet til tilfluktsrom eller blitt bedt om å evakuere til høyereliggende strøk.

Minst tre mennesker mistet livet da syklonen traff land i den indiske kystbyen Puri på morgenkvisten, ifølge myndighetene. 160 mennesker ble skadet, de fleste da boliger raste sammen og trær veltet.

Spøkelsesby

Puri regnes som en hellig by av hinduer, er svært populær blant pilegrimer og turister og tar imot millioner av besøkende hvert år. Fredag var det nærmest en spøkelsesby, med folketomme gater.

Syklonen har svekket seg noe på vei over den indiske delstaten Odisha og i nordøstlig retning mot delstaten Vest-Bengal.

I nabolandet Bangladesh mistet fire personer livet i et lynnedslag i en rismark, ifølge politiet. 14 landsbyer ble oversvømmet da flomvernet brast, opplyser myndighetene.

Masseevakuering

Bare i den indiske delstaten Odisha er 1,2 millioner mennesker evakuert fra kystområdene. I 1999 omkom 10.000 mennesker i en syklon i delstaten.

I Bangladesh ventes det at så mange som 2,5 millioner mennesker vil være evakuert innen fredag kveld.

Hundretusener er også evakuert fra Vest-Bengal lenger nord i India, der mannskapene har oppsøkt feriesteder og bedt turister komme seg i sikkerhet.

Totale ødeleggelse

Også fra delstaten Andhra Pradesh sør for Odisha kom det fredag meldinger om ødeleggelser langs kysten, og bilder viste mannskaper som fjernet veltede trær.

Meteorologene advarte mot «total ødeleggelse» i syklonen Fanis kjølvann og viser til at uværet vil bevege seg nordøstover mot Bangladesh og feie over et område der det bor over 100 millioner mennesker.

Syklonen har bygget seg opp over Bengalbukta og flyttet seg sakte, men sikkert vestover.

Over 200 togavganger og en rekke flyavganger fra Bhubaneswar og Kolkata er innstilt som følge av syklonen.

Havneanleggene langs kysten er også stengt, nærmere 500 arbeidere er evakuert fra olje- og gassplattformer i Bengalbukta og den indiske marinen har sendt seks krigsskip til området for å bistå om det trengs.