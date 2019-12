Rykter om partibytte før historisk vedtak. Trump-støttespillere har blinket seg ut sårbare demokrater.

Jeff Van Drew ble i fjor valgt inn i Representantenes hus fra et valgdistrikt i New Jersey som republikanerne hadde holdt i 24 år.

Han var en av mange demokrater som kapret valgkretser der president Trump vant i 2016.

Lørdag kveld meldte flere amerikanske medier at han vil bytte parti - kanskje allerede til uken. Tirsdag skal Representantenes hus stemme over en riksrettstiltale mot president Trump.

Trump er mistenkt for å ha forsøkt å fuske i valget 2020 ved å få Ukraina til å sverte politiske motstandere.

Ble upopulær blant egne

Van Drew stemte tidligere i høst mot å innlede granskning av Trump, og han sa i uken som gikk, at han ikke vil stemme for en tiltale. Dette har gjort ham upopulær blant egne velgere. Flere demokrater har rykket ut mot Van Drew. De hevder han bytter parti i håp om å berge sitt politiske liv.

Fakta: Riksrett i USA USAs kongress kan avsette en president som har begått enkelte typer overtredelser. Prosessen kalles impeachment – riksrett på norsk. To ganger har presidenter vært tiltalt: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. Begge ble frikjent. Richard Nixon trakk seg i 1974 før saken var klar. Representantenes hus tiltaler og Senatet dømmer. Høyesterettsjustitiarius leder en riksrettssak.

Fakta: Demokratene har 16 å gå på Demokratene har 233 medlemmer i Representantenes hus, Van Drew medregnet. Republikanerne har 197. I tillegg er én tidligere republikaner partiløs. Fire seter står ubesatt. Hvis alle republikanerne og 16 demokrater i tillegg til de to man vet om, stemmer mot tiltale, blir det ingen riksrettssak.

Bedt av Trump

Tidligere i uken sa Van Drew at han ikke ville bytte parti. Beslutningen skal, ifølge The Washington Post, ha blitt tatt etter et lengre møte med president Trump fredag. Trump skal ha bedt kongressmannen om å bli med i Det republikanske partiet.

Ifølge Fox News, Trumps favoritt-TV-kanal, ønsker Van Drew seg en seremoni i rosehagen ved Det hvite hus.

Ikke partipisk

Collin Peterson, en demokrat fra Minnesota, vil trolig også stemme mot riksrettstiltalen. Også han stemte mot granskningen. Det er mange spekulasjoner om hvorvidt flere demokrater som er innvalgt fra Trump-vennlige distrikter vil stemme mot partiet sitt.

Nancy Pelosi, lederen i Representantenes hus, har sagt at det ikke vil bli brukt partipisk i saken og at enhver får stemme i tråd med sin samvittighet.

Fra reklamefilm

Kampanjer mot utsatte

Republikanske aktivister har allerede startet kampen om å gjenvinne taburetter fra sårbare demokrater.

En gruppe lanserte allerede midt i november en reklamekampanje for nesten 70 millioner kroner rettet mot 22 demokrater. En annen gruppe la nylig nesten 20 millioner kroner i en kampanje mot 27 demokrater - til dels de samme.

Ingen republikanere er ventet å bryte med sitt parti. Nærmest et unntak er Justin Amash. Politikeren fra Michigan meldte seg ut av partiet tidligere i år og har vært en skarp kritiker av presidenten.