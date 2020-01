Justisdepartementet i Washington snur – ønsker fengsel for Michael Flynn

Tidligere har det amerikanske justisdepartementets synspunkt vært at Flynn ikke burde ilegges fengselsstraff fordi han samarbeidet i Russland-etterforskningen.

Ifølge påtalemyndigheten har han imidlertid gått tilbake på sin innrømmelse av ansvar.

– Han er dermed ikke berettiget til å få noen fordel hvis han ikke klart og troverdig går tilbake på disse uttalelsene, heter det i et rettsdokument. De anbefaler en straff på opptil seks måneders fengsel.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

Anbefalingen fra departementet ses på som et skarpt svar på uttalelser fra Flynns nye advokatteam, som i månedsvis har angrepet Russland-etterforskningen og beskyldt påtalemyndigheten for å holde tilbake informasjon som er fordelaktig for deres klient. En domstol avviste argumentene i desember, men utsatte domfellelsen i saken.