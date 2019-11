Michael Bloomberg (77) er ikke fornøyd med de demokratiske presidentkandidatene og vurderer sterkt selv å stille opp i nominasjonskampen. Partiets mest profilerte venstreorienterte kandidater nølte i natt ikke med å kommentere Bloombergs store formue.

Den tidligere New York-ordføreren gjennom 11 år har vært demokrat og deretter republikaner, altså medlem i president Donald Trumps parti. Senere ble han uavhengig, og nå er han igjen demokrat.

Spanderte nesten milliard i fjor

Bloomberg er på Forbes-listen ført opp som USAs 8. rikeste person med en anslått formue på rundt 500 milliarder kroner. Til sammenligning er president Trumps på 275. plass med en formue anslått til rundt 30 milliarder kroner.

Bloomberg gir årlig gigantiske summer til veldedighet, andre gode formål og politiske kandidater.

I fjor spanderte Bloomberg nesten 1 milliard kroner på demokratiske kandidaters valgkamp - særlig for å vinne flertallet i Kongressen.

Fakta: Michael Bloomberg Amerikansk politiker og forretningsmann født i 1942. Vokste opp i en middelklassefamilie. Studerte ingeniørfag ved Johns Hopkins og økonomi ved Harvard. Ble rik på å bygge opp et selskap innen finansinformasjon og programvare for finansselskaper. Var ordfører i New York fra 2002 til 2013. Har markert seg som tilhenger av strengere våpenlover, selvbestemt abort og mer ambisiøs klimapolitikk.

Ikke fornøyd med kandidatene

Den tidligere ordføreren skal ikke være fornøyd med hvordan de demokratiske kandidatene fremstår og deres muligheter for å slå Trump i valget 3. november neste år.

Howard Wolfson, en Bloomberg-rådgiver og tidligere varaordfører i New York, påpekte i natt på Twitter at Bloomberg har brukt store summer på å få demokrater valgt både i fjor og i år.

– Nå må vi fullføre jobben og sikre at Trump blir beseiret, uttaler han.

Wolfson fremholder at Bloomberg er urolig for at de nåværende kandidatene ikke vil klare det.

– Basert på hans prestasjoner, ledelse og hans evne til å føre folk sammen for å fremme forandring, kan Mike ta kampen opp med Trump og vinne, konkluderer Wolfson.

Registrerer seg i Alabama?

Det var New York Times som var først ute torsdag kveld og meldte at Bloomberg har sendt folk til Alabama for å melde ham på primærvalget der. Delstaten er ikke blant de statene som er tidlig ute i nominasjonen, men der går fristen ut allerede fredag for å registrere et kandidatur.

Ifølge The Washington Post vil Bloomberg ikke samle inn penger til et kandidatur. I så fall vil han ikke få være med i de TV-sendte nominasjonsdebattene. Der er antall givere et kriterium for å få være med.

Fakta: Valget 2020 3. november neste år velger USA president for 59. gang. Nominasjonsvalgene begynner formelt 3. februar i Iowa, men valgkampen er for lengst i gang. De ledende kandidatene blant demokratene er foreløpig Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Amy Klobuchar og Cory Booker. President Donald Trump har ingen reelle utfordrere i sitt parti.

Kan bli tungt for Biden

Gjør han alvor av å komme på banen, kan det bli tungt for kandidater som Joe Biden og Pete Buttigieg.

De to fremstår nå som de moderate kandidatene med størst suksess hittil. De andre to i tetfeltet, Elizabeth Warren og Bernie Sanders, regnes for å tilhøre venstresiden i partiet.

Særlig kan et Bloomberg-kandidatur gå utover Biden. De to er omtrent jevngamle, og Biden har, til tross for sitt favorittstempel og sin bakgrunn som visepresident, slitt med å samle inn overbevisende summer fra givere.

Obama-rådgiver: Tordenskrall

I mars i år sa Bloomberg at han ikke ville stille. Den gang ble Bidens popularitet oppgitt som årsaken.

This is a thunderclap. And not exactly a vote of confidence from leading moderate in durability of @JoeBiden campaign. https://t.co/Q86FpAENrt — David Axelrod (@davidaxelrod) November 7, 2019

– Dette er et tordenskrall, og ikke akkurat en tillitserklæring fra en ledende moderat til holdbarheten i Joe Bidens kampanje, skriver David Axelrod, en tidligere fremstående Obama-rådgiver, på Twitter.

Warren med kalkulator

Elizabeth Warren, kandidaten som har vært mest i støtet de siste ukene, ønsket Bloomberg velkommen til valgkampen. Warren, som har foreslått en ekstraskatt på USAs aller rikeste, lenket imidlertid i et stikk til Bloomberg til sin skattekalkulator for milliardærer.

Skjermfoto fra Elizabeth Warrens valgkampsider

Der kan milliardærene, ifølge Warren, undersøke hvor mye mer skatt de må betale med hennes opplegg. Kalkulatoren ber deg oppgi hvor stor formue du har, men ikke om du er Michael Bloomberg eller Bill Gates. De har fått sin egen snarvei – egne knapper de kan trykke på.

Sanders om redde milliardærer

– Milliardærklassen er redd, og den har grunn til det, tvitret Bernie Sanders etter at Bloomberg-saken ble kjent, men han nevnte ikke newyorkeren ved navn.

En av Bernie Sanders’ sentrale rådgivere, Warren Gunnels, siktet seg derimot inn på Bloombergs formue i sin kommentar. Han påpekte at med Sanders’ skatteopplegg ville Bloomberg betalt 4 milliarder dollar mer i skatt i fjor.

– Nå vi får vedtatt Bernies formuesskatt, vil Bloombergs familie skylde ca. 36 milliarder dollar i arveavgift, mente Gunnels.

Tvilende Nate Silver

Nate Silver, statistikkguru og sjefredaktør for nettstedet Fivethirtyeight, påpeker at Bloomberg bare fikk 2–3 prosent oppslutning i målinger tidligere i år da valgkampen knapt var i gang.

– Jeg er ikke sikker på at det skulle være noen spesiell grunn til å tro at han vil gjøre det bedre nå, tvitret Silver i natt.