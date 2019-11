Han kan melde seg på i USAs presidentkamp. Sammenlignet med Trump er han virkelig velstående.

Det var New York Times som torsdag kveld meldte at Bloomberg har sendt folk til Alabama for å melde ham på primærvalget der. Delstaten er ikke blant de statene som er tidlig ute i nominasjonen, men har frist allerede fredag for å melde et kandidatur.

Var republikaner

Bloomberg var ordfører i New York i perioden 2002–2013. De første årene var han republikaner, altså med i president Donald Trumps parti. Senere ble han uavhengig, og nå er han altså demokrat.

Spanderte nesten milliard i fjor

Bloomberg er USAs 9. rikeste person – verdens 14. rikeste – med en anslått formue på over 500 milliarder kroner. Til sammenligning er president Trumps formue anslått til rundt 30 milliarder kroner.

Bloomberg gir årlig gigantiske summer til veldedige saker, gode formål og politiske kandidater.

Under fjorårets valg spanderte Bloomberg alene nesten 1 milliard kroner på demokratiske kandidaters valgkamp.

Kan bli tungt for Biden

Den tidligere ordføreren skal ikke være fornøyd med hvordan de demokratiske kandidatene fremstår og deres muligheter for å slå Trump i valget 3. november neste år. Gjør han alvor av å komme på banen, kan det bli tungt for kandidater som Joe Biden og Pete Buttigieg.

De to fremstår nå som de moderate kandidatene med størst suksess hittil. De andre to i tetfeltet, Elizabeth Warren og Bernie Sanders, regnes for å tilhøre venstresiden i partiet.

Særlig kan et Bloomberg-kandidatur gå utover Biden. De to er på samme alder, og Biden har, til tross for sitt favorittstempel og sin bakgrunn som visepresident, slitt med å samle inn overbevisende summer fra givere.

Obama-rådgiver: Tordenskrall

I mars i år sa Bloomberg at han ikke ville stille. Den gang ble Bidens popularitet oppgitt som årsaken.

This is a thunderclap. And not exactly a vote of confidence from leading moderate in durability of @JoeBiden campaign. https://t.co/Q86FpAENrt — David Axelrod (@davidaxelrod) November 7, 2019

– Dette er et tordenskrall, og ikke akkurat en tillitserklæring fra en ledende moderat til holdbarheten i Joe Bidens kampanje, skriver David Axelrod, en tidligere fremstående Obama-rådgiver, på Twitter.