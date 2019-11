Assad sier han ikke ønsker Tyrkia som fiende

I en uttalelse torsdag sier Assad at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er en «fiende» på grunn av politikk som er fiendtlig mot Syria og som motarbeider hans lands politiske elite.

– Men vi må forsikre oss om at vi ikke gjør Tyrkia til en fiende, og det er her våre venner kommer inn i bildet. Sånn som Russland og Iran, sa presidenten i et forhåndsinnspilt TV-intervju med en syrisk statskanal.

Tyrkia har støttet syriske opprørsstyrker i kampen mot Assads regjering i den åtte år lange krigen. Mer enn 370.000 mennesker er drept i krigshandlingene.

Den 9. oktober rykket Tyrkia inn i det nordøstlige Syria da USAs president Donald Trump kunngjorde en amerikansk tilbaketrekning fra grenseområdet.

Sammen med allierte opprørere gikk den tyrkiske hæren til angrep mot den kurdiskledede militsen SDF, som har mistet over 10.000 krigere i den USA-støttede kampen mot IS.

Da USA kunngjorde tilbaketrekning og tyrkerne rykket inn, søkte SDF beskyttelse fra Bashar al-Assads og hans russiske allierte.

Patruljering starter fredag

Forrige uke inngikk Tyrkia og Russland en avtale, blant annet om patruljering i grenseområdene nord i Syria som starter fredag.

I avtalen gikk Tyrkia med på en seks dager lang våpenhvile for å la kurdiske militsstyrker trekke seg ut av grenseområdene. Denne våpenhvilen utløp tirsdag.

Russland har i ettertid opplyst at rundt 34.000 kurdiske militssoldater har trukket seg ut av den såkalte sikkerhetssonen Tyrkia ønsker å opprette fra grensa og 30 kilometer inn i Syria.

Tyrkia forbeholder seg retten til å aksjonere hvis det viser seg at det fortsatt finnes kurdiske styrker igjen i sonen, advarte Erdogan.

Vil ta tilbake territorier

Assad kaller avtalen midlertidig.

– Vi må skille mellom endelige og strategiske mål, og taktiske tilnærminger, sa han under TV-intervjuet. Samtidig understreket den syriske presidenten at styrkene omsider vil gjenvinne territorier som er tatt av Tyrkia.

De omstridte områdene langs grensen er noen av Syrias mest fruktbare. Her har det tradisjonelt bodd mange kurdere, Syrias største etniske minoritet, men også andre syriske folkegrupper.

Til sammen har Tyrkia en ambisjon om å kontrollere en 400 kilometer lang «sikkerhetssone» inne på syrisk territorium, som landet vil bruke til å returnere om lag 2 millioner syriske flyktninger. Planen er blitt tolket av kurderne som en varslet etnisk rensing, der planen er å erstatte den kurdiske befolkningen med blant annet syriske arabere som opprinnelig var bosatt i andre deler av Syria.