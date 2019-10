SDF-talsmann: – IS-lederen avslørt av DNA fra eget undertøy

En talsmann for den kurdiskdominerte militsen SDF hevder innsatsen til deres agenter var avgjørende for at lederen for Den islamske staten, Abu Bakr al-Baghdadi, døde i helgen.

Baghdadi sprengte seg selv og tre barn med en selvmordsvest da han var i ferd med å bli innhentet av amerikanske spesialsoldater, opplyste USAs president Donald Trump søndag.

Trump takket de syriske kurderne for å ha hjulpet til med aksjonen, men ga ingen detaljer om hvordan de hadde bidratt.

Fakta: Den islamske staten Forløperen til Den islamske staten (IS) oppsto i 1999. Den første lederen, jordaneren Abu Musab al Zarqawi, ble drept i 2006. Abu Bakr al-Baghdadi overtok i 2010 og døde etter et amerikansk angrep natt til 27. oktober. Den islamske staten kontrollerte på sitt mest et område på størrelse med Storbritannia i Syria og Irak. Hele dette landområdet hadde de tapt da de ble knust ved Baghouz i Syria i mars i år. IS sto bak mange terrorangrep og lokket til seg fremmedkrigere fra hele verden. Mange terrorangrep har også blitt gjennomført av folk som har sympatisert med IS.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

DNA-funn i underbuksene gjorde at man ble 100 prosent sikre

Nå letter en talsmann for Syrias Demokratiske Styrker (SDF) på sløret i en rekke Twitter-meldinger.

– Vår egen kilde, som hadde lykkes med å nå frem til Al Baghdadi, tok med seg Baghdadis undertøy for å foreta en DNA-test, slik at man kunne være 100 prosent sikker på at personen var Baghdadi, skriver Polat Can på Twitter. Ifølge Twitterprofilen er han en ledende rådgiver for SDF.

De samme opplysningene skal også ha blitt gitt av sjefen for SDF, general Mazloum Abdi, melder NBC News.

De kurdiske syrerne har tidligere utmerket seg ved i praksis å være USAs fotsoldater i kampen mot IS.

Tusenvis av soldatene deres døde under kampene mot Baghdadis menn. Likevel ble kurderne sviktet av USA da det gjaldt som mest. Da Tyrkia presset på, valgte Donald Trump å trekke amerikanske soldater unna.

Ghaith Alsayed / AP

– Alt var resultat av vårt arbeid

Det ga i praksis grønt lys for tyrkernes angrep den 9. oktober, mener de fleste kommentatorer, til tross for at Trump påstår noe annet. Likevel skal kurderne ifølge dem selv ha gitt amerikanerne informasjonen de trengte for å iverksette aksjonen Trump skrøt uhemmet av søndag.

– All etterretning og tilgang til Baghdadi, så vel som identifiseringen av gjemmestedet, var resultatet av vårt arbeid, hevder Can.

– Vår etterretningskilde var involvert i å sende koordinatene, veilede luftangrepet, delta i og sørge for at operasjonen ble en suksess helt til siste minutt.

Disse påstandene er blitt bekreftet av amerikanske militære kilder som har snakket med The New York Times.

– De syriske kurderne bidro med mer etterretning enn noen land gjorde, sier de militære kildene til avisen.

4- More than a month ago, the decision was made to eliminate Al Baghdadi. However, the US withdrawal and the Turkish invasion prompted us to stop our special operations, including the pursuit of Al Baghdadi. The Turkish invasion caused a delay in the operation. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

Trump kan ha komplisert aksjonen

Faktorene som gjorde raidet mot Baghdadi til en suksess, kan nettopp ha vært de som Trump har gjort lite for å pleie.

– Det ironiske ved det suksessrike angrepet på Baghdadi, er at det ikke kunne ha skjedd uten amerikanske styrker på bakken, som var i ferd med å bli trukket ut, hjelpen fra de syriske kurderne, som ble forrådt, og støtte fra amerikansk etterretning, som er blitt nedvurdert, sier Richard N. Haass, president i Council on Foreign Relations, til The New York Times.

At Trump trakk amerikanske soldater unna, slik at tyrkerne kunne angripe, truet aksjonen mot Baghdadi, sier Can.

– For mer enn en måned siden tok man beslutningen om å eliminere Baghdadi. Men den amerikanske tilbaketrekningen og den tyrkiske invasjonen gjorde at vi måtte stoppe operasjonene med spesialstyrkene, inkludert jakten på Baghdadi. Den tyrkiske invasjonen førte til en forsinkelse av operasjonen.

Trumps valg kompliserte aksjonen, skriver The New York Times.

Pool Presidential Press Service

Tyrkia ble takket. Sier de skal fortsette å bekjempe kurderne

Tyrkerne var blant dem Donald Trump takket for å ha medvirket til operasjonen mot Baghdadi. Tyrkiske talsmenn har svart at de alltid vil slåss mot terrorisme, inkludert mot YPG og SDF, som altså hevder de gjorde operasjonen mulig.

Den kurdiske talsmann sier også at det fantes en plan B i tilfelle Baghdadi ble flyttet fra Idlib til et sted i nærheten av Jarablus, lenger nord. Det skal nemlig ha eksistert en plan om å flytte Baghdadi til der IS-talsmann Abu al-Hassan befant seg. Hassan skal ha blitt drept i et flyangrep bare noen timer etter at Baghdadi ble drept, ifølge SDF.