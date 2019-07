Corbyn krever ny folkeavstemning om brexit

I en epost til Labours partimedlemmer utfordrer han landets neste statsminister, som overtar etter avtroppende Tory-leder Theresa May, til å holde en ny folkeavstemning om saken.

Jeremy Corbyn skriver til partimedlemmene at Labour vil jobbe for å forbli i EU, uansett om det andre alternativet er ingen avtale eller en avtale fremforhandlet av de konservative.

Press fra EU-fløyen

Brevet kommer trolig som svar på at Corbyn har vært under press fra den EU-vennlige fløyen i partiet. Labour har vært splittet i saken. Det var diskusjoner om brexit innad i Labours partiledelse tirsdag morgen og møter med fagforeningsledere mandag.

Labour-politikeren Hilary Benn som leder Underhusets brexit-komité, uttrykte ifølge BBC at dette er et viktig steg videre og av stor betydning.

– Nå kan vi se at det ikke er noe som kan forhandles som vil være bedre for arbeidslivet, enn den avtalen vi allerede har, sier han.

Johnson eller Hunt

Storbritannias fire største hovedsammenslutninger av fagforeninger ber samtidig om at det blir holdt en uravstemning om en ny avtale skulle bli framforhandlet dersom Labour skulle vinne et framtidig parlamentsvalg.

Statsminister Theresa May kunngjorde i mai at hun vil trekke seg som leder for det konservative partiet etter flere mislykkede forsøk på å få godkjent en brexitavtale i det britiske parlamentet. Jeremy Hunt og Boris Johnson kjemper nå om å bli ny partileder og statsminister. Avgjørelsen er klar i slutten av juli.