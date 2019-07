Blir katten din mørk i øynene og angriper på sekunder? Unngår den kontakt og ser ut som den ikke trives? Er hunden din en skikkelig kontrollfrik eller oppfører seg uberegnelig?

Kjæledyr kan også bli deprimert, og de kan ha angst. De kan også bli utsatt for voldelige hendelser. Akkurat som mennesker. Da kan de faktisk ha nytte av både lykkepiller og adferdsterapi.

I 2018 ble det skrevet ut resept på antidepressive midler fra veterinærer for nesten 990.000 kroner. I 2012 var beløpet 450.000 kroner. Det viser statistikk som Svenska Dagbladet har fått fra den svenske E-helsemyndigheten.

Shutterstock / NTB scanpix

Fakta: Endringer i adferd Begynner katten din å tisse på faste steder innendørs. Gjemmer katten seg og unngår kontakt? Blir hunden urolig, aggessiv eller endrer adferd når du går fra den. Dette kan være tegn på sykdom, men det kan også være stressrelatert. Det kan være lurt å rådføre seg med en veterinær.

Blir som familiemedlemmer

Veterinær Marlene Areskog er medisinsk direktør ved veterinærkjeden Evidensia. Hun tror ikke at økningen i medisinbruken kommer av at dyr generelt har det dårligere enn før.

I stedet kan det handle om en økt interesse for å ta vare på kjæledyrene.

– Tidligere kunne mange adferdsproblemer føre til avliving, men nå blir dyrene regnet som familiemedlemmer. Da gir man dem en sjanse med behandling, sier Areskog til Svenska Dagbladet.

Hun tror ikke at veterinærer skriver ut antidepressiver til et dyr uten en grundig utredning av hva som er årsaken til problemet.

Dopes ned

Tall fra britiske veterinærer viste i 2015, at så mange som 80 prosent av de firbente kan ha psykiske plager som fobier, hyperaktivitet, angst eller tvangsmessig oppførsel.

Ifølge The Daily Telegraph var en av årsakene til at dyrene ble deprimert at de var overlatt til seg selv mange timer om dagen. Turer og sosialisering hjalp ofte på problemene.

Men ifølge den britiske organisasjonen People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) kan så mange som 259.00 hunder i Storbritannia lide. Det skjer fordi eieren ikke tør å ta dem med på tur som en følge av adferdsproblemene.

Dyreeiere valgte å gi dyrene beroligende midler i stedet for å ta dem med ut. En ond sirkel, med andre ord.

Ikke ferske tall fra Norge

Tall fra Apotekforeningen viser at det i 2011 ble skrevet ut 1620 pakninger med antidepressiver for dyr, skriver forskning.no. Disse ble solgt fra apotek til dyreeiere.

Tilsammen ble det solgt lykkepiller til dyr for 266.318 kroner. Dette var en økning på 12 prosent fra 2010.