Titusenvis i Khartoums gater: Protestgruppe oppfordrer til marsj mot presidentpalasset

11. april ble Omar al-Bashir fjernet fra presidentembetet under et militærkupp i Sudan. Det er 30 år siden han selv tok makten på samme måte. Siden det har landet blitt ledet av et militærråd.

Det siste kuppet i Sudan markerer det 15. militærkuppet i det krigsherjede landet siden 1950. Det er stor usikkerhet knyttet til om landet denne gangen vil makte å få til en overgang til et demokratisk styre.

Den siste tiden har landet vært preget av uro og krav om demokratiske reformer. Søndag tok titusenvis av mennesker til gatene i hovedstaden Khartoum.

Ifølge journalisten Thomas van Linge, som lenge har rapportert om krisen for BBC, marsjerte demonstrantene mens de ropte ord som «fred» og «revolusjon».

#Sudan 🇸🇩: situation at the Airport Street in #Khartoum were thousands have gathered, chanting words such as "peaceful" and "revolution". #SudanUprising#مليونيه30يونيو pic.twitter.com/Ifv0MGsFpg — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 30, 2019

Ryddet protestleir i Khartoum og slo av internettet

Ifølge The Guardian blir søndagens marsj sett på som en test av dem som organiserer protesten. Tidligere fredelige demonstrasjoner er blitt møtt med vold av sikkerhetsstyrkene til landets styrende militærjunta.

Umit Bektas, Reuters / NTB scanpix

3. juni arrangerte demonstranter en fredelig sitt-ned-aksjon. Da slo sikkerhetsstyrker til mot demonstrantene som hadde holdt til i leiren siden 6. april. Det skal ha vært tungt bevæpnede medlemmer av den paramilitære styrken Rapid Support Forces (RSF) som ledet angrepet på demonstrantene.

RSF ledes av generalen Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemedti, og er rangert som nummer to i Militærrådet.

Etterprøvbar informasjon om hva som skjedde i morgentimene mandag 3. juni er mangelfull. I det samme tidsrommet forsvant internettilgangen flere steder i landet.

Organisasjonen Netblocks påpeker at mobilbrukere over hele rammet ble rammet.

Ifølge flere vitner ble demonstranter skutt, banket opp og voldtatt. Leger har meldt om at minst 60 personer døde. I etterkant beklaget lederen for militærrådet, general Abdel-Fattah Burhan, operasjonen mot demonstrantene.

Hussein Malla, AP / NTB scanpix

Frykter nye voldshandlinger

Demonstrantene har uttrykt frykt for at marsjen søndag kan føre til nye voldelige handlinger fra juntaen.

– Jeg forventer at mange kommer. Det er stor sannsynlighet for at sikkerhetsstyrkene kommer til å bruke vold mot demonstrantene, sier 25 år gamle Mustafa til nyhetsbyrået AFP. Han ville bare identifisere seg med fornavnet, siden han har planlagt å delta i markeringen.

Hussein Malla, AP / NTB scanpix

«Vi søker rettferdighet for martyrene og at makten overføres til sivile», heter det i en Twitter-uttalelse fra fagforeningen SPA i Sudan. De er en av gruppene som har stått i spissen for protestbevegelsen.

Den sudanske revolusjonen er tilbake, skriver journalist Thomas van Linge på Twitter søndag.

The Sudanese Revolution in back! pic.twitter.com/koqxy3453q — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 30, 2019

Søndag ettermiddag kom de første meldingene om sammenstøt mellom demonstranter og politiet. Ifølge øyenvitner tok politiet i bruk tåregass mot demonstranter både i hovedstaden Khartoum og i byen Gadaref øst i landet.

Spent stemning mellom partene

Helt siden sikkerhetsstyrkene ryddet protestleiren 3. juni har det vært en anspent tone mellom militærjuntaen, som ledes av general Abdel-Fattah Burhan, og representanter for demonstrantene.

Dette har ført til stans i forhandlingene om hvem som skal lede overgangsstyret i landet etter at Omar al-Bashir ble avsatt. Partene er blant annet uenige om det skal være en person fra det sivile eller en fra militæret.

Etiopia har kommet med et forslag til en løsning hvor et sivilt ledet overgangsstyre tar over. Dette ble avvist av militærjuntaen tidligere denne uken.

Umit Bektas, Reuters / NTB scanpix

Forslaget ville ført til etableringen av en overgangsregjering. Dette såkalte styringsrådet ville blitt bestående av åtte sivile og syv militære medlemmer, med et roterende lederskap.

– Den etiopiske meglerens mandat var begrenset til å forberede partene på forhandlinger. Vi inngikk ingen avtale om fordeling i et styringsråd. Vi godtar ikke planen, sa Mohammed Hamdan Dagalo, leder for RSF.

Dagalo, populært kalt Hemedti, hevder at militærjuntaen ikke er imot sivil deltagelse i et fremtidig overgangsråd, eller at protestbevegelsen kan danne regjeringen. Men han mener det må skje på grunnlag av et nyvalg.