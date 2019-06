Demonstrantene i hovedstaden Tblisi krever parlamentspresidentens avgang etter at han lot en russisk politiker tale til forsamlingen. Demonstrantene forsøkte å storme nasjonalforsamlingen.

Politiet drev menneskemassen tilbake med vannkanoner, gummikuler og tåregass, og det oppsto tumulter og slagsmål. Fredag morgen lå fortsatt et 100-talls personer på sykehus.

Advarer

Innenriksdepartementet advarer mot nye demonstrasjoner og sier at politiet vil gå besluttsomt fram for å opprettholde ro og orden.

Protestene skjedde samtidig med et omstridt besøk av en delegasjon fra nabolandet Russland. Russiskfiendtlige følelser er rotfestet blant georgiere, og det finnes mange bevegelser som pisker opp frykt for at Russland skal få et sterkere fotfeste i Georgia.

Russiske myndigheter tar sterkt avstand fra hendelsen i Tblisi og sier at det hele var en renspikket russiskfiendtlig provokasjon.

– Dette krever en klar og utvetydig fordømmelse, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov fredag.

Lynkrig

Alle i Georgia husker den korte, men smertefulle krigen med Russland i 2008, da den georgiske presidenten Mikhail Saakasjvili utfordret Russlands kontroll over de to regionene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Georgia ble fullstendig overmannet i en lynkrig som fortsatt blir analysert av vestlige militæreksperter som et eksempel på hvordan en begrenset krig på 2000-tallet kan utspille seg.

Russland har stadig kontrollen over de to områdene i Georgia.