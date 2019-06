Lederen for Georgias nasjonalforsamling går av etter kraftige sammenstøt

To demonstranter mistet øyne etter å ha blitt truffet av gummikuler i gatekampene mellom politi og demonstranter i Tbilisi torsdag kveld og natt til fredag.

Politiet drev menneskemassen tilbake med vannkanoner, gummikuler og tåregass, og det oppsto tumulter og slagsmål. Fredag morgen lå fortsatt et 100-talls personer på sykehus.

Opphavet til uroen i den kaukasiske republikken er den russiske parlamentarikeren og kommunisten Sergej Gavrilov, som under et møte torsdag fikk lov til å sitte i stolen til nasjonalforsamlingens leder.

Besøket fra en russisk delegasjon var allerede på forhånd svært omstridt, men det at han fikk lov til å sitte i selveste sjefsstolen, fikk begeret til å renne over for mange. Målet med besøket var å knytte tettere bånd mellom Russland og Georgia, som i sin tid var en del av Sovjetunionen.

Russlands president Vladimir Putin har etter demonstrasjonene utstedt et dekret som forbyr russiske flyselskaper å fly til Georgia.

Folkelig raseri

Rasende anti-russiske demonstranter forsøkte å storme nasjonalforsamlingen. De krevde også at lederen for forsamlingen, Irakli Kobakhidze, måtte gå av.

I en uttalelse skriver regjeringspartiet Georgisk drøm at protestene har tegnet et alvorlig bilde av det folkelige raseriet. Partiet fastholder imidlertid at det har vist at det er til å stole på som følge av at Kobakhidze ble nødt til å gå av.

En sammenslutning av flere opposisjonspartier krevde fredag også at innenriksministeren går av og at pågrepne demonstranter blir sluppet fri. De vil også at det holdes samtaler om et eventuelt nyvalg, ifølge Reuters.

Advarer

Innenriksdepartementet advarer mot nye demonstrasjoner og sier at politiet vil gå besluttsomt frem for å opprettholde ro og orden.

Protestene skjedde samtidig med et omstridt besøk av en delegasjon fra nabolandet Russland. Russiskfiendtlige følelser er rotfestet blant georgiere, og det finnes mange bevegelser som pisker opp frykt for at Russland skal få et sterkere fotfeste i Georgia.

Russiske myndigheter tar sterkt avstand fra hendelsen i Tbilisi og sier at det hele var en renspikket russiskfiendtlig provokasjon.

– Dette krever en klar og utvetydig fordømmelse, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov fredag.

Lynkrig

Russland og Georgia utkjempet en kort, men blodig krig i 2008, da den georgiske presidenten Mikhail Saakasjvili utfordret Russlands kontroll over de to regionene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Den endte med at Georgia ble fullstendig overmannet og førte til sterke provestlige strømninger i landet.

Russland har stadig kontrollen over de to områdene i Georgia.