Menn tiltalt for produksjon av 300 kilo amfetamin i Sverige

Politiet fant 200 kilo ferdig laget amfetamin, men mener å ha bevis for at minst 300 kilo av det narkotiske stoffet ble laget i kjelleren til den avsidesliggende gården i Landskrona sørvest i Sverige. En mann i slutten av 30-årene og en noe yngre mann risikerer fengsel i opptil ti år når saken skal opp for tingretten i Lund.

Det var en privatperson som i september i fjor fattet mistanke til virksomhet i huset, som er uten strøm eller innlagt vann. Vedkommende trampet rett inn mens det foregikk produksjon av narkotika, skriver avisa Sydsvenskan. Vedkommende varslet politiet som fant utstyr og verktøy, samt 200 kilo amfetamin i kjelleren da de kom til stedet.

Etterforskningen har avdekket imidlertid at de to mennene trolig hadde laget om lag 100 kilo til, men at de greide å kvitte seg med en del i tiden fra de ble avslørt av privatpersonen som oppdaget dem, og til politiet kom. Flere måneder etter anslaget mot gården fant en kommuneansatt 14 kilo amfetamin som politiet mener stammer fra gården, da han skulle rydde i noen busker.