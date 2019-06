– Hei verden og hei frihet. Hongkong, fremad! Fjern loven om utlevering. Carrie Lam, gå av. Slutt på politisk forfølgelse, skrev 22-åringen på Twitter da han var blitt løslatt mandag.

Han dro til et kjøpesenter der han la ned blomster på stedet hvor en demonstrant falt i døden lørdag kveld da vedkommende sto på et stillas for å henge opp et protestbanner.

Etter løslatelsen sa Wong til journalister at han trenger litt tid på seg, men la til at «uansett hva som skjer, skal jeg snart slutte meg til protestene».

– Takk til millioner av Hongkong-innbyggere som sluttet seg til demonstrasjonene og protestene de siste ukene. Det viste folkets ånd og verdighet, sa han.

Han gjentok oppfordringer som flere av demonstrantene også har kommet med de siste dagene, om at Hongkongs leder Carrie Lam må gå av. Han krevde videre at hun må forkaste lovforslaget som åpner for utlevering av borgere til Kina, for godt.

Lam ba om unnskyldning

Etter en uke med demonstrasjoner og protester, kunngjorde Lam lørdag at lovforslaget er lagt på is og at det ikke er satt noen dato for å ta det fram igjen. Demonstrantene mener det ikke er godt nok, og varslet ny demonstrasjon søndag.

Enorme folkemasser gikk da fredelig gjennom gatene i timevis. Senere samme dag ba Lam om unnskyldning for håndteringen av lovforslaget.

– Administrasjonssjefen har innrømmet at mangler i regjeringens arbeid har ført til mange konflikter og stridigheter i samfunnet i Hongkong og at det har skuffet og opprørt mange borgere, het det i en uttalelse fra Carrie Lams kontor.

Motstandere av lovforslaget frykter at en slik lov i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Lam ble innsatt som Hongkongs leder i 2017 av Kinas president Xi Jinping.

Politi møtt med sang

Ifølge aktivistene selv skal opptil to millioner ha deltatt i demonstrasjonen søndag. Politiet har oppgitt at opptil 338.000 var til stede langs protestmarsjens opprinnelige rute.

Mange demonstranter holdt ut i gatene fram til grålysningen mandag, da politiet ville rydde gatene rundt hovedpolitistasjonen i Hongkong og ved Carrie Lams kontorer.

Da politiet ba om samarbeid, ble de ble møtt av flere hundre demonstranter som sto på kne og sang.

Men utover morgenen mandag besluttet de gjenværende demonstrantene å forlate gatene og samlet seg på et område de fikk tillatelse av politiet til å oppholde seg på, nær regjeringsbygningene.

Fortsetter kampen

Wong sto i spissen for massedemonstrasjonene høsten 2014, da flere sentrumsgater i Hongkong ble okkupert i to-tre måneder. Den såkalte paraplybevegelsen protesterte mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

I fjor ble Wong dømt til tre måneders fengsel. Dommen ble senere redusert til to måneders fengsel fordi han bare var tenåring da han ble pågrepet i 2014. Wong anket, men tapte ankesaken. Dermed måtte han i mai inn til soning i Lai Chi Kok-fengselet.

Wong varsler at demonstrasjonene skal fortsette.

– Demonstrantene bør, ved hjelp av sivil ulydighet og aksjoner, la omverdenen få vite at Hongkongs befolkning ikke vil sitte stille under president Xi og regjeringsleder Carrie Lams undertrykkelse, sier han.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har en befolkning på drøyt sju millioner.