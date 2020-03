Hongkongerne var blant de første som klarte å flate ut kurven.

Allerede i midten av februar, tre uker etter at viruset ble oppdaget i byen, kunne innbyggerne trekke et lettelsens pust. Virusutbruddet så ut til å være under kontroll. Alle tiltakene – å stenge skolene, å be folk jobbe hjemmefra, å redusere antallet tilreisende fra fastlands-Kina – hadde fungert.