USAs energiminister går av

– Rick har gjort en fantastisk jobb, men det var på tide. Tre år er lang tid, sa Trump, som torsdag er i Texas, og fortsetter:

– Vi har allerede funnet hans erstatter.

Ifølge New York Times har Perrys avgang vært ventet i flere uker, allerede før Ukraina-saken ble kjent for offentligheten.

Trump bekrefter torsdag at Perry fortalte ham for en måned siden at han ønsket å gå av, og at Perry kommer til å forlate sin stilling på slutten av året.

Det er ikke kjent hvem Perrys erstatter er.

Perry er en av dem som skal ha vært involvert i arbeidet om å få Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter. Ministeren har i den forbindelse blitt bedt om å levere dokumenter i forbindelse med riksrettsgranskningen mot Trump.

Onsdag sa Perry at han på Trumps ordre kontaktet presidentens personlige advokat Ruby Giuliani om antatt korrupsjon i Ukraina.

Perry bestridte meldinger om at han planla å forlate administrasjonen i et intervju med Wall Street Journal onsdag. Han sa han forventet å være i Energidepartementet fram til Thanksgiving, Høsttakkefesten, som er 28. november. På spørsmål om han kom til å fortsette etter nevnte dato og resten av året svarte han følgende:

– Jeg vet ikke. Jeg jobber på vegne av presidenten, som jeg alltid har gjort, sa han.

Utenriksspelt (oppdatert 8.oktober 2019): Fikk du med deg disse sakene fra verden?

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/642d400390cc9171b66d006324f2a186/Spelt%20urix