Faresignaler i kø for Joe Bidens kampanje. Strever med forsvaret av Ukraina-saken.

USAs tidligere visepresident Joe Biden tronet lenge på toppen som favoritt til å bli Trumps utfordrer neste år. Nå står Bidens navn sentralt i saken om riksrettsgranskningen av om Donald Trump forsøkte å presse Ukraina til å etterforske Biden og sønnen Hunter.

Presidenten har også offentlig bedt Kina granske Biden-familien.

Foreløpig er det likevel få gode nyheter for Biden som følge av at han er den eneste demokratiske presidentkandidaten det snakkes om.

Nølte lenge med forsvar

Lørdag kveld meldte The New York Times at Bidens kampanje har vært i villrede over hvordan de skal svare på Trumps påstander om korrupsjon. Skulle de gå i klinsj med Trump eller fortsette å snakke om sin politikk? Først etter en uke begynte Biden å slå tilbake.

På et møte med San Francisco-givere som betalte opptil 25.000 kroner for å møte ham, sa Biden at Trump forsøker å «lokke ham i en felle» for å drive «gjørmebryting».

Bakgrunnen for Trumps påstander om korrupsjon og politisk innblanding, er at Joe Bidens sønn, Hunter Biden, i 2014 ble valgt til styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings. Joe Biden var da USAs visepresident og kunne påvirke den økonomiske støtten fra USA til Ukraina.

Det er ikke kommet noen dokumentasjon for at Trump har rett i sine påstander om Biden.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere komiteer i Representantens hus. Han er mistenkt for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale Trump 25. juli hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og et varsel fra en ansatt i USAs etterretning. Trump avviser at han har gjort noe galt.

– Kan ikke snakke sant

Torsdag henvendte Biden seg til «Trump og hans gangstere».

– Dere kommer ikke til å lykkes med å ødelegge meg, og dere kommer ikke til å lykkes med å ødelegge familien min, sa han.

Lørdag kveld rykket han ut med et lengre debattinnlegg i The Washington Post.

– Vår første president, George Washington, var berømt for ikke å kunne lyve. President Trump ser ikke ut til å kunne snakke sant – om noe som helst, skriver Biden blant annet.

Reklamekrig

Trump-kampanjen har nå på én uke brukt 90 millioner kroner på å få vist en reklamefilm rettet mot Biden. Dette angrepet føres i de fire delstatene som har tidlige nominasjonsvalg: Iowa, New Hampshire, Nevada og Sør-Carolina.

Budskap: Biden holdt tilbake penger til Ukraina for å hjelpe sin sønn. Trump blir gransket rett og slett fordi han ville etterforske korrupsjon i Ukraina. Demokratene vil stjele neste års valg.

Skjermfoto av Joe Bidens reklamefilm

Nå har Bidens kampanje svart med en reklamefilm de har kalt «Ustabil». De bruker 55 millioner på å vise sin film.

Budskap: Trump bruker millioner på negativ reklame mot den ene demokraten han ikke vil møte i et valg. Når valget nærmer seg, blir Trump stadig mer ustabil. Trump må ikke få velge den demokratiske presidentkandidaten.

Fakta: Nominasjonsvalget Nominasjonsvalget i den amerikanske presidentvalgkampen begynner formelt 3. februar med valg under små folkemøter – såkalte caucus – i Iowa. Deretter følger primærvalg i New Hampshire, Nevada og Sør-Carolina senere i måneden før den såkalte «supertirsdag» 3. mars. Da har flere store delstater primærvalg. I Det demokratiske partiet ligger disse kandidatene foreløpig best an: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Beto O’Rourke, Andrew Yang, Cory Booker, Amy Klobuchar og Tulsi Gabbard. I Det republikanske partiet har president Donald Trump ingen reelle utfordrere.

Warren i støtet

Allerede før Ukraina-saken slo inn for fullt, hadde Bidens store ledelse begynt å forvitre. Elizabeth Warren er den demokratiske kandidaten som har vært mest i støtet de siste ukene. Onsdag ledet hun på to nasjonale målinger og én i New Hampshire, en delstat med tidlig primærvalg.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

Mange tror på påstander

En måling fra Monmouth University viser at Trumps påstand om at Biden presset ukrainerne til ikke å granske sønnens virksomhet der, finner en viss klangbunn hos velgerne. Fire av ti uavhengige velgere tror det er noe i påstandene til tross for at det ikke er fremlagt noen beviser for dette.

– Dette er et faresignal for Biden-kampanjen. Hvordan kandidaten slår tilbake mot disse anklagene, vil være avgjørende for hans argument om å være valgbar, sier Patrick Murray, leder av meningsmålingsinstituttet, i en kommentar til målingen.

Det har vært en av Biden-kampanjens paradegrener å fremheve at han er den kandidaten best egnet til å beseire Trump i valget.

Fjerdeplass i innsamling

I løpet av uken kom det også dårlige nyheter for Biden om kampanjenes pengeinnsamlinger. Favoritten kom bare på fjerde plass i innsamlede midler i perioden juli-september med omtrent 15 millioner dollar. Senator Elizabeth Warren, senator Bernie Sanders og ordfører Pete Buttigieg gjorde alle det skarpere.

Evnen til å samle inn penger tolkes gjerne som et av flere tegn på hvor sterk entusiasmen er for en kandidat blant partiets velgere.

Flere medier og analytikere tror nå Bidens kampanje i første omgang vil satse på å vinne stort i Sør-Carolina der han fremdeles har solid ledelse. Med den seieren i lommen vil de deretter satse på den såkalte supertirsdag 3. mars når 15 delstater holder nominasjon.