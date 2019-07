Knapt en uke går uten hårreisende nyheter fra Polen om situasjonen for LHBT-minoriteten. Tre nyere hendelser viser på hver sin måte hvordan grensene flyttes:

Det reaksjonære uketidsskriftet Gazeta Polska kom med et klistermerke som erklærer «LHBT»-fri sone.

Den aller første Pride-paraden i byen Bialystok ble angrepet av hooligans som kastet stein og flasker.

En lovparagraf som skulle beskytte blant annet LHBT-minoriteten mot diskriminering, er avskaffet.

Apartheid?

Gazeta Polskas klistremerke er møtt med raseri og fortvilelse. For minner ikke tanken om minoritetsfri soner om apartheid? Eller om nazistenes behandling av jødene, spør mange. Eller for den saks skyld av polakkene selv: under krigen satte nazistene opp plakater med «forbudt for polakker og hunder».

I et intervju med tyske Tagesschau forsvarer sjefredaktør Tomasz Sakiewicz klistremerket slik: – Toleransen overfor katolikker er i fare. Ingen går i klubbene til de homofile og henger opp kors. Men de våger seg inn i kirken for å henge opp regnbueflagg.

Privat

Utsagnet er et typisk eksempel på hvordan de erkekonservative katolikkene i Polen snakker. Det er de som er under press, som trues av sensur og undertrykking.

Riksadvokat og justisminister Zbigniew Ziobro snakker på samme måte. Etter at Grunnlovsdomstolen opphevet artikkel 138, loven som var ment å gi blant andre seksuelle minoriteter vern mot diskriminering, sa han dette:

– Alles frihet bør respekteres, ingen bør kunne tvinge frem toleranse ved å misbruke statsapparatet til å presse andre til å krenke sin egen frihet, enten det handler om samvittighet, religion eller forretningsvirksomhet.

Nytale

Det høres komplisert ut, men det er en form for nytale med et skremmende enkelt budskap: Troen og samvittigheten trumfer alt. Hvis den sier til deg at du ikke skal selge varer til homofile, prevensjon til unge kvinner eller ha regnbueflagg i byen din, vær så god, du har rett.

Eller som en hooligan som protesterte mot paraden i Bialystok sa det: – Vi vil forsvare våre barn og familier, vi vil ikke at det som ikke er normalt, skal erklæres som normalt.

Ikea i Krakow sparket ansatt etter hets mot homofile

Polen regjeres av det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet PiS.

Og de LHBT-frie sonene begrenses ikke av klistremerker. Så langt har omtrent 30 byer og regioner erklært seg som slike soner. Det har også fire hele fylker gjort, skriver The Washington Post.

«LHBT-ideologi»

Når PiS-representanter konfronteres med det groteske i å etablere soner der en minoritet ikke hører hjemme, forsvarer de seg i hovedsak på to måter: slike erklæringer har ikke noe legalt grunnlag – og dessuten handler det ikke om menneskene, men om det de kaller «LHBT-ideologien».

Privat

Akkurat hva som ligger i begrepet «LHBT-ideologi», er ikke lett å forstå. Budskapet om at alle bør få elske den de vil, at det finnes mange slags familier og mange måter å leve på, kanskje? Pride-paradene i Polen kaller seg gjerne «likestillingsmarsjer» og har stort sett paroler som handler om at all kjærlighet er kjærlighet.

Fakta: Klistremerke-striden Det polske magasinet Gazeta Polska (opplag 110.000) kom 24. juli med et klistremerke som erklærer LHBT-fri-sone. Den store bok- og bladkjeden Empik vil ikke selge magasinet. Også bensinstasjonskjedene BP og Circle K kunngjør boikott. En rett i Warszawa dømte 25. juli at klistremerkene må trekkes tilbake. Sjefredaktør i Gazeta Polska Tomasz Sakiewicz kaller avgjørelsen «fake news» og det «første tilfellet av sensur» i Polen siden kommunisttiden. Sakiewicz truer med søksmål mot forhandlere som ikke vil selge magasinet og klistremerket. Kilde: Politico

Valgkampen foran høstens viktige parlamentsvalg har pågått i hele år. PiS har selv utpekt homofile til en form for hovedfiende, slik de gjorde det med migranter før de vant forrige valg.

Men det fantes knapt en migrant i Polen, så i det minste slapp gruppen selv å oppleve alt hatet rettet mot dem. Denne gangen handler det om en liten, sårbar minoritet i et sterkt religiøst og konservativt land.

Flere parader enn noensinne

Samtidig fører trykket ovenfra til motstand og liberalisering nedenfra. Aldri har så mange Pride-parader vært arrangert, aldri har så mange kommet ut av skapet, aldri har så mange vært tilhengere av likekjønnet partnerskap.

Men bruken av vold i Bialystok viser at den oppiskede situasjonen eskalerer. Regjeringen og andre ytterliggående krefter leker med ilden i form av høyreekstremister som er klare til innsats for å «forsvare landet».

En erklæring mot Gazeta Polska undertegnet av mer enn 160 organisasjoner begynner slik: «Det er på tide å si det høyt – livene til LHBT-mennesker i Polen er i fare».