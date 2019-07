Kina fordømmer protestbevegelsen i Hongkong

På en sjelden pressekonferanse om protestene i Hongkong den siste tiden fordømte talspersoner for sentralmyndighetene protestbevegelsen i Hongkong og kalte demonstrasjonene splittende og forstyrrende for befolkningen.

– Disse grusomme hendelsene har vært svært ødeleggende for rettsstaten, offentlig ro og orden, økonomien og livet til befolkningen i Hongkong, sa talsmann Yang Guang ved kontoret for Hongkong og Macau på pressekonferanse i Beijing mandag.

Yang appellerte til folk på alle nivåer i Hongkongs samfunn om å protestere mot volden. Han la til at det dreier seg om «et lite antall mennesker som undergraver regionens verdier».

Straffe demonstranter

En annen talsperson, Xu Luying, la til at første prioritet for Hongkongs myndigheter nå er å straffe dem som står bak protestene, og gjenopprette lov og orden så raskt som mulig.

Yang beskyldte også enkelte vestlige politikere for å bidra til uro i Hongkong i håp om å hindre Kinas framgang.

Det som for to måneder siden startet som en massiv motstand mot en ny lov som åpner for å utlevere ettersøkte personer til Fastlands-Kina, utviklet seg etter hvert til en bredere demokratibevegelse og den største trusselen mot Kinas myndighet over Hongkong siden den tidligere britiske kronkolonien ble overlatt til Kina i 1997.

Støtter Carrie Lam

Mens Kina har kommet med stadig mer høylytte fordømmelser av uroen de siste ukene, er det stort sett de lokale myndighetene i Hongkong som har fått i oppgave å håndtere situasjonen fra dag til dag.

Mange ventet derfor kraftigere lut da Beijing varslet mandagens pressekonferanse. Men Hongkong- og Macaukontoret gjentok stort sett bare de tidligere fordømmelsene og ga sin klare støtte til byregjeringens leder, Carrie Lam, og byens politistyrke, som er blitt beskyldt for overdreven maktbruk.

– Intet sivilisert samfunn eller rettsstat ville tolerere slik massiv vold, sa Yang.