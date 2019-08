Amerikanske medier: Hamza bin Laden er død

Tre etterretningskilder i det amerikanske statsapparatet forteller til NBC at USA har fått etterretningsopplysninger som tyder på at Hamza bin Laden er død.

Amerikanske myndigheter skal ha hatt en rolle i operasjonen som førte til hans død, men det er uklart hva den har vært.

I februar utlyste det amerikanske utenriksdepartementet en dusør på én million dollar for informasjon om bin Ladens oppholdssted.

Bin Laden skal imidlertid ha blitt drept i løpet av de to siste årene, ifølge The New York Times.

– Hvis Hamza bin Laden virkelig har vært død i månedsvis, skulle man tro at Al-Qaida hadde frigitt en form for minnetale tidligere. Det at de ikke har gjort det er svært uvanlig, med tanke på hans status i gruppen, sier terroranalytiker Paul Cruickshank til CNN.

Sentral rolle i Al-Qaida

Hamza bin Laden antas å ha blitt født på slutten av 1980-tallet, og han fikk etter hvert en rolle i farens ytterliggående, væpnede islamist-nettverk – Al-Qaida.

Organisasjonen sto bak angrepene i USA 11. september 2001. Angrepene kostet nesten 3000 mennesker livet og regnes som verdenshistoriens dødeligste terroraksjon.

Da Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011, ble det funnet brev som tydet på at han så for seg Hamza som en fremtidig leder.

Hamza bin Ladens siste kjente uttalelse kom i mars 2018, ifølge FNs sikkerhetsråd. Da truet han Saudi-Arabia og oppfordret folket på den arabiske halvøy til å gjøre opprør.