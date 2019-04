Hittil har myndighetene sagt at det er srilankere som er pågrepet, men at de undersøker om utlendinger kan ha vært involvert i angrepene som altså har kostet minst 310 mennesker livet. Kirker og hoteller var mål for et koordinert selvmordsangrep første påskedag.

Det er innført unntakstilstand i landet, og militæret har fått utvidede fullmakter. De to siste nettene har det også vært portforbud.