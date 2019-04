Pete Buttigieg har gått fra å være helt ukjent, til å bli en mulig presidentkandidat for demokratene.

På flere meningsmålinger har Buttigieg, ordføreren fra South Bend i Indiana, fosset frem. Han har bare tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders foran seg, ifølge Vox.

På en av målingene har Biden 23 prosent, Sanders 16 prosent og Buttigieg 11 prosent.

Skiller seg ut

Det er fortsatt langt frem til presidentvalget i 2020, og mye kan selvsagt skje. Nominasjonsvalget til demokratene starter i delstatene Iowa og New Hampshire. I disse valgene er det viktig å gjøre det bra.

Stadig flere legger merke til Buttigieg. Han skiller seg ut på flere områder, selv om de kanskje ikke er så store. Som at den unge presidentkandidaten på 37 år faktisk snakker norsk. Årsaken skal ifølge BBC være at han ville lese bøkene til forfatter Erlend Loe på originalspråket.

Ifølge The New Yorker skal Buttigieg ha blitt så begeistret etter å la lest Naiv. Super at han ville lære seg norsk for å lese de andre bøkene til Loe på originalspråket.

Brian Snyder, Reuters

Da historien om Buttigiegs språkkunnskaper dukket opp på Twitter, ble folk i det politiske miljøet imponert.

Snakker åtte språk

– En ekstraordinær historie om intellektuell nysgjerrighet, sier forfatteren Tom Nichols.

Foruten amerikansk og norsk snakker Buttigieg fransk, spansk, italiensk, maltesisk, arabisk og Dari, opplyser Buttigiegs kampanjeleder, Lis Smith.

Bizuayehu Tesfaye / TT NYHETSBYRÅN

Moren hans skal også være språkmektig.

Årsaken til at språkkunnskap kan bli viktig også i et amerikansk presidentvalg, er at få amerikanere kan snakke et annet språk enn sitt morsmål. I Europa lærer minst 90 prosent av elevene i skolen et annet språk. I USA skal ifølge Pew Research Center hver femte elev gjøre det samme.

Står frem som homofil

Pete Buttigieg kan også bli den første presidenten som er åpen homofil. Han karakteriserer seg selv som et religiøst menneske og har sagt at «Gud gjorde meg homofil».

Nettopp religion har ført til en uenighet mellom Buttigieg og visepresident Mike Pence.

Pence sier i et intervju med CNN at han og Buttigieg «jobbet veldig tett sammen da jeg var guvernør i Indiana, og jeg betraktet ham som en venn».

I intervjuet blir Pence spurt om han er enig med Buttigieg når han sier at Gud gjorde ham homofil, svarte Pence:

«Vi har alle vår egen religiøse overbevisning. Pete har sin overbevisning, jeg har min. Jeg håper at Pete vil tilby mer til det amerikanske folk, enn angrep på min kristne tro eller angrep på presidenten», sier Pence.

Mener visepresidenten kunne ordnet opp

Visepresidenten fortsetter med å oppfordre Buttigieg til å «reflektere over viktigheten av å respektere religionsfriheten til alle amerikanere».

Buttigieg svarte da han var gjest i TV-showet til Ellen Ellen DeGeneres:

«Jeg er ikke kritisk til hans tro. Jeg er kritisk til dårlig politikk. Jeg har ikke noe problem med religion, jeg er også religiøs. Men jeg har et problem med at religion blir brukt til å rettferdiggjøre å skade folk».

Presidentkandidaten sier at han ikke ønsker å ha en feide med visepresidenten:

«Hvis han ville ordne opp i dette, kunne han kommet i dag og sagt at han har forandret seg og at det ikke burde være lovlig å diskriminere noen i dette landet for hvem de er. Det er alt.»