Spiser banan i protest mot banan-sensur i Polen

Mandagens protest i Warszawa skjedde på oppfordring fra kunstnere og opposisjonspolitikere som på Facebook og Twitter har lagt ut bilder av seg selv der de spiser banan.

Kunstverket, en video fra 1973 som heter «Consumer Art», er laget av Natalia LL. Videoen viser en kvinne som spiser en banan med stor nytelse.

I forrige uke ble det fjernet fra museet, etter at museets nye sjef Jerzy Miziolek var blitt kalt inn til møte i kulturdepartementet. Etter møtet sa Miziolek i et intervju med nettportalen Onet.pl at han var «motstander av å vise kunst som kan egge opp følsomme unge mennesker», og han antydet at noen besøkende til museet hadde klaget på verket, som har vært utstilt der i mange år.

AP / NTB scanpix

En annen videoinstallasjon, fra 2005 laget av Katarzyna Kozyra, viser en kvinne som går tur med to menn på alle fire. Mennene er kledd ut som hunder i bånd. Også dette kunstverket ble fjernet fra museet.

Mandag sa Miziolek at de to verkene skal vises fram igjen på nytt, men bare fram til 6. mai da hele avdelingen for moderne kunst skal reorganiseres. Miziolek og kulturdepartementet avviser at det er blitt lagt press på museet i saken.

Kunstkritikere sier at «Consumer Art» var ment som en kritisk kommentar til matmangelen under kommuniststyret på 1970-tallet.