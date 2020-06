Hjemmeundervisning er en del av hverdagen for mange elever i fattige Bolivia også. Nyhetsbyrået Associated Press har besøkt en lærer som strekker seg langt for å gjøre timene spennende.

Kunst- og håndverkslæreren Jorge Manolo Villarroel har en hel vegg med hjemmelagede superhelt-kostymer, og bytter dem fra time til time. Han har null problemer med å holde på konsentrasjonen til 45 elever i alderen ni til 14 år.

JUAN KARITA/AP

JUAN KARITA/AP

JUAN KARITA/AP

Avisen The Star skriver at timene hans er så populære at søsken krangler om plassen foran skjermen når han underviser.

– De «møter opp» før meg, og begynner å gjette hvilken superhelt som vil dukke opp på skjermen, forteller 33 år gamle Villaroel til The Star.

Han bor selv i et av de fattige områdene i hovedstaden La Paz, men er lærer på den katolske skolen San Ignacio i et av de rikere områdene.

Internett er dyrt, tregt og lite tilgjengelig i Bolivia, og mange har påpekt at landets hjemmeundervisning kun er tilgjengelig for dem med penger til å kjøpe PC eller mobiltelefon.

– Selv på privatskolen hvor jeg jobber er det elever som ikke har en god telefon. Men ting er i ferd med å forandre seg, mener læreren.

Ifølge Worldometer har Bolivia med sine 11 millioner innbyggere hatt nesten 18.000 korona-tilfeller og 585 dødsfall på grunn av Covid-19.