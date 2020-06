Nintendo sier at 300.000 kontoer er hacket

Ifølge Nintendo skal hackerne ikke ha fått tak i kredittkortdetaljer.

Den første runden med hacking kompromitterte data fra 160.000 brukere, og deretter ble ytterligere 140.000 innbrudd oppdaget.

– Vi beklager dypt å ha forvoldt problemer og bekymringer for våre kunder, skriver Nintendo i en pressemelding tirsdag og lover å gjøre alt for styrke sikkerheten for å hindre at det skjer igjen.

Hackerne har brutt seg inn i systemet via Nintendo Network ID, som er for Wii U og Nintendo 3DS, og gikk derfra videre til Nintendo-kontoene, som blant annet kan brukes til å kjøpe tjenester og varer på nett.