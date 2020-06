Ber retten stanse Boltons bok med midlertidig forføyning

I en ny begjæring til rettsvesenet krever justisdepartement at Boltons varslede bok, som allerede er distribuert til bokhandlere over hele USA, stanses. Tirsdag ba Trump-administrasjonen retten om at boka skulle stanses i en annen rettsbegjæring, men fulgte onsdag opp med en ny og mer akutt henvendelse til rettsvesenet med krav om en midlertidig forføyning.

Ifølge justisdepartementet inneholder boka hemmeligstemplede opplysninger og har bedt domstolen å stanse publiseringen. Departementet har bedt om at det holdes et rettsmøte om saken på fredag.

Det er allerede kommet lekkasjer fra boka som skal publiseres tirsdag neste uke. John Bolton selv har også stilt opp til intervjuer som delvis er publisert, hvor han omtaler innholdet i boka som handler om hans 17 måneder lange periode som sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump.