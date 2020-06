Saken oppdateres.

– Jeg beklager, jeg skulle ikke ha vært der, sa Milley i avslutningsseremonien på National Defense University i dag.

Han er firestjerners general og sjef for forsvaret i USA. Milley anger på at han deltok i Donald Trumps velorkestrerte pressestunt i starten av juni. Sammen med en gruppe representanter for myndighetene, gikk Trump og følget ned Lafayette Square i Washington.

– Som utnevnt uniformert offiser var det en feil som jeg har lært fra og som jeg oppriktig håper vi alle kan lære fra, sier Miley.

Milley deltok på seansen, som foregikk rett etter at politiet hadde brukt tåregass og gummikuler for å rydde området for fredelige demonstranter.

TOM BRENNER / Reuters / NTB scanpix

Følget kunne gå uhindret til en kirke i nærheten, der presidenten poserte med en bibel.

– Min tilstedeværelse i det øyeblikket og under de omstendighetene skapte en oppfatning av at militæret er involvert i innenrikspolitikk, fortsatte Milley.