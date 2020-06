Nord-Korea: Setter «militære planer» på vent

Beslutningen ble tatt under en videokonferanse tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Nord-Koreas leder Kim Jong-un og en rekke militære ledere deltok.

Hva slags militære planer det var snakk om, er uklart. Men Nord-Korea har truet med å gjenoppta militære øvelser nær grensa mot Sør-Korea.

En annen mulighet kan ha vært å sende marinefartøyer inn i et omstridt grenseområde mellom landene til sjøs, skriver nyhetsbyrået AP.

Det har vært økende spenning mellom de to nabolandene etter at politiske aktivister i Sør-Korea har sendt et stort antall flygeblader over grensa med luftballonger, skriver Reuters. Flygebladene inneholder kritikk av det nordkoreanske regimet.

Nord-Korea mener dette er i brudd med en avtale mellom de to landene som skal forhindre militær konfrontasjon.

Som en form for gjengjeldelse valgte Nord-Korea nylig å sprenge en bygning der det lå et samarbeidskontor for de to koreanske statene.

I helgen meldte KCNA at nordkoreanerne også vil svare med samme mynt og sende egne flygeblader i retur.